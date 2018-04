Sejem dom 2018: Čas pametnih naprav

Solarni nadstrešek eKubo

Solarni nadstreški, kakršen je eKubo, ki ga je pod okriljem blagovne znamke Moja elektrarna predstavilo podjetje Enertec iz Maribora, bodo verjetno v nekaj letih krasili veliko dvorišč po Sloveniji. Gre za inovativen način zbiranja sončnih žarkov za pridobivanje električne energije. Solarni paneli ne generirajo električne energije le od zgoraj, ampak tudi s spodnje strani. Standardiziran nadstrešek zagotavlja parkirni prostor za dva avtomobila, v njegovi stekleni strehi pa je integrirana sončna elektrarna moči 5,13 kW. Tako imenovani bificialni PV-moduli (dvostranske celice) dosegajo za 30 odstotkov višji izkoristek zaradi pridobivanja energije z odbojem s spodnje strani. Na leto lahko nadstrešek proizvede 7300 kWh, kar je dovolj električne energije za povprečno porabo v gospodinjstvu in celoletno polnjenje električnega avtomobila (20.000 km na leto).

Čistilna naprava WPL Diamond

Velik del sejemskega prostora so zasedali ponudniki malih bioloških čistilnih naprav. Leto 2021 bomo morali biti vsi priključeni na učinkovit sistem čiščenja odpadnih voda. Povsod tam, kjer ni kanalizacijskega omrežja, si želimo poceni in zanesljivo prečiščevalno napravo. Spričo tega lahko le upamo, da bo ponudba še večja, cena pa bo padala. Podjetje F3m Levstek iz Črnuč ponuja kompaktno malo biološko čistilno napravo WPL Diamond britanskega proizvajalca, primerno za čiš­čenje odpadnih voda individualnih hiš. Je brez notranjih mehanskih delov. Visok učinek čiščenja dosega v zgolj enem prekatu, zato je preprosta tudi za vgradnjo in vzdrževanje.

Rešitve za pametno hišo Go4Panda

Ne le okna in vrata, z dotikom na zaslonu lahko uprav­ljamo prav vse električne naprave v hiši. Le zgraditi jo je treba, vse drugo lahko »hiša naredi sama«. Tako bi lahko karikirali razvoj funkcionalnosti, ki se vgrajujejo v naše domove in s katerimi ti postajajo pametni. Rešitve za pametno hišo olajšajo ravnanje z mnogimi napravami in so skupaj z njimi povezane v celovit sistem, ki ga uporabnik upravlja in nadzoruje od koderkoli prek aplikacij na mobilnem telefonu, tablici ali računalniku. Pri rešitvah za pametno hišo Go4Panda gre za koncept namestitve senzorjev popolnoma nevidno znotraj obstoječe napeljave. Gre za senzorje, ki lahko merijo temperaturo, vlago in izpust vode, kakovost zraka, svetilnost, zaznavajo gibanja itd. ter tako pomagajo krmiliti posamezne naprave v hiši.

Električni radiator z ventilatorjem Cobalto

Veliko sodobnih hiš se ogreva s toplotno črpalko in talnim gretjem, zato v njih včasih pogrešamo dobri stari radiator za sušenje mokrih brisač ali otroških rokavičk. Odlična rešitev so radiatorji, priključeni na električno omrežje, ki so namenjeni za dogrevanje v kopalnicah. Električni kopalniški radiator Cobalto italijanskega proizvajalca DL Raditors, ki ga je predstavilo podjetje Veto Veletrgovina iz Črnuč, je lahko daljinsko voden, omogoča časovno nastavitev in celo protizmrzovalno zaščito, če ga uporabljamo v nenaseljenih stavbah. Kot dodatek pa ima tudi ventilator za vpihovanje toplega zraka v prostor.

Grelna zidna barva Carbo e-Paint

Možnosti ogrevanja bivalnih prostorov je vse več, zdaj nas lahko greje že zidna barva! Električna grelna zidna barva Carbo e-Paint, ki jo je predstavilo podjetje RPS iz Ljubljane, je inovativen način IR-ogrevanja. Očitno bo prednost ogrevalnih teles prihodnosti, da jih sploh ne bo, saj je takšna barva lahko skrita pod zaključno barvo stene ali celo pod ometom hiše. Pri ogretih stenah se kljub nižjim temperaturam prostora občuti enako udob­je. Po besedah ponudnika pomeni vsaka stopinja manj v prostoru prihranek šest odstotkov energije. Grelna površina 80 x 150 cm ob maksimalni obremenitvi porabi 300 W, napaja se z nizko napetostjo zgolj 24 V in se ogreje do 42 stopinj. Dovod elektrike poteka po vodnikih na vsaki strani grelne površine. Barvo lahko nanašamo v poljubnih oblikah z valjčkom ali z brizganjem. Ko sta električna vodnika sklenjena z barvo Carbo e-Paint, se zaradi električne prevodnosti začne segrevati in oddajati toploto. Kljub temu je povsem varna na dotik. Lahko se uporablja kot dopolnilni ali glavni način ogrevanja.

Klimatske naprave Mitsubishi MSZ-LN

Zdi se, da so belim škatlam klimatskih naprav v stanovanju šteti dnevi. Vitanest iz Nove Gorice je na sejmu razstavil klimatske naprave Mitsubishi Electric MSZ-LN. So tehnično dovršene, visoko zmogljive, učinkovite in hkrati varčne, saj se ponašajo z oznako A+++, tako pri hlajenju kot gretju. Dobavljive so v štirih barvah: rubinasto rdeči, biserno beli, oniks črni in klasični naravno beli. Ponašajo se s tehnologijo za filtracijo zraka z odstranjevanjem mikroskopskih delcev, hkrati pa se umazanija in maščoba v njih ne nabirata. Vgrajene imajo infrardeč senzor, ki optimizira porabljeno energijo, ker ogreva ali hladi predvsem prostore, kjer zazna osebe, kadar ni nikogar, pa samodejno preklopi v varčevalni način. Senzor zazna spremembe temperature telesa, temperaturo tal, zidov, stropov in prostorov ter na podlagi naštetih podatkov prilagodi in usmeri tok zraka. Naprave Mitsubishi MSZ-LN so izredno tihe, z omejitvijo hrupa 19 dB(A). Upravljanje je kot pri vsej sodobni elektroniki mogoče tudi z aplikacijo MelCloud na mobilni napravi.

Silikonske kuhinjske armature Blitz

Po novem bo lahko tema pogovora, ko dobite obisk, tudi kuhinjska pipa. Podjetja Mines IB iz Kobarida je namreč predstavilo inovativne, všečne in hkrati praktične armature Blitz s silikonsko izlivno cevjo, ki se poljubno oblikuje po višini in kotu izliva. Na voljo so v črni, beli, zeleni, rdeči in modri barvi. Kupiti jih je mogoče v bolje založenih trgovinah z vodovodno in kopalniško opremo.