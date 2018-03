Čas gradnje: čez teden smo vsi po službah do poznega popoldneva. Mnogi tudi med vikendi. Zato bom zelo težko dobil pomoč pri gradnji. Ker se bo del gradnje financiral s posojilom, ki ga je treba pravočasno porabiti, gradnja ne sme trajati več mesecev. Kakovost: časi, ko je vsak »znal« vse, so mimo. Sploh če želim v smer energijsko manj potratne gradnje. Stroški: samograditeljstva res ni treba plačati, je pa delavce treba nahraniti, in to večkrat na dan. Tudi ves material je dražji, že DDV znaša 22 odstotkov namesto 9,5. Izvajalca je treba plačati za delo, vendar s tem odpade tudi velik del organizacije in celoten del stroškov, ki so povezani s prehrano.

Glavno vodilo so bile reference, saj so naju na vsakem koraku opozarjali, naj bova pazljiva, da naju ne prinesejo okoli.

Poiskati bo treba gradbenika, ki bo izvedel dela od izkopa do končane tretje gradbene faze oz. do hiše pod streho. Gradnja je največji posamični strošek, odločilno pa je, da je delo kakovostno izvedeno. Poizvedovati sva začela pri znancih, ki so kakorkoli povezani z gradbeništvom ali so že sami gradili. Povpraševanje sva poslala le izvajalcem, ki opravijo delo korektno in so cenovno sprejemljivi. Veliko sem tudi brskal po spletu. Če zdaj pogledam nazaj, ugotavljam, da so me v največji dvom ali strah spravljali forumi, na katerih najdeš vse mogoče, čeprav vem, da jih je treba jemati za rezervo, ker so relativno neobjektivni.

!!galerija!!





Odločilen popis materiala

Kontaktov zanesljivih izvajalcev niti ni bilo težko dobiti. Za začetek sva izbrala štiri. Ker so vsi za pripravo predračuna zahtevali ali potrebovali popis materiala, sem jim ga poslal po elektronski pošti, skupaj z informacijo o lokaciji in želenem začetku gradnje. Zbiranje ponudb je trajalo skoraj mesec dni, deloma zato, ker tudi sam nisem bil najbolj ažuren pri pošiljanju popisa. Tukaj se je prvič izkazal pomen PZI. Ker vsebuje popis del, količin materiala, dimenzije in drugi parametre, je bila primerjava med izvajalci preprosta. Četudi so bili končni zneski zelo različni, sem lahko za vsako postavko posebej preveril, koliko stane in katere faze gradnje so zajete. Kako bi naredil realno oceno vrednosti gradnje brez popisa del, si ne predstavljam, razen če bi bil dobro podkovan na tem področju. Z vsakim ponudnikom sem se sestal na parceli. Že s prihodom in prvim stikom sem si ustvarjal sliko. Pozoren sem bil na več dejavnikov, ki so lahko pokazatelj tega, kakšni bodo predračuni, od odnosa do mene kot nepoznavalca do tega, s kakšnim avtomobilom se je izvajalec pripeljal. Dražji ko je avtomobil, več mora zaračunati, da plačuje lizing.

Imel sem celo pripravljenih nekaj vprašanj, da sem lahko presodil, kakšen bo odziv na moje želje. Nisem bil namerno provokativen, bila so korektna vprašanja, povezana z detajli gradnje (izogibanje toplotnih mostov itd.). Pomembno je, da se lahko z izvajalcem dogovorim za upoštevanje svojih želja in potreb. Zadnje, kar si želim, je, da bom plačal nekaj, kar je bilo narejeno po liniji najmanjšega odpora, čeprav kakovostno.

Posel je sklenjen

Na spletu sem prebral, da ima vsak izvajalec še nekaj rezerve, do tri odstotke popusta, če naročnik omahuje.

Bil sem presenečen nad strpnostjo in voljo, da mi odgovorijo na vprašanja in mi še svetujejo. Tako je bila odločitev, katerega bova izbrala, sprejeta zlasti na podlagi predračunov. Izbral sem najbolj ugodnega in se z njim sestal, da se še malo »zglihava«. Na spletu sem prebral, da ima vsak izvajalec še nekaj rezerve, do tri odstotke popusta, če naročnik omahuje. Sem vprašal in mi je ponudil pet odstotkov. Opa, kar malo zmeden sem v ihti predlagal odstotek več. Sprejel je. Ali sem tako uspešen pogajalec ali pa ima še veliko rezerve. Zaradi mirnejšega spanca bom raje verjel v prvo. Kakorkoli, sklenila sva posel.