Ste alergični na božič?

Plesen na naravnih novoletnih jelkah

Povsem mogoče je, da ste občutljivi na plesen, ki se nahaja na deblu novoletne jelke. Preden jo postavite v dnevno sobo, lahko razkužite odrezan in izpostavljen del debla z mešanico belila in vode (v razmerju 1 (belilo) proti 20 (voda)). Poškropite deblo in ga obrišite, posebno pozornost pa posvetite odrezanemu delu. Počakajte, da se posuši in ga šele nato odnesite v hišo ali stanovanje.

Cvetni prah na novoletni smreki

Cvetni prah iglavcev je sicer nizko alergen, a če ste občutljivi nanj, je dobro, da drevo, preden ga okrasite, dobro spihate s puhalnikom za listje. Osredotočite se na rumene madeže, če jih opazite na iglicah, in drevo v notranjost odnesite šele, ko bo dobro očiščeno.

Vonj po iglavcih

Tudi vonj po iglavcih lahko nekaterim draži sluznico, zato je v primeru tovrstnih težav boljša odločitev umetna novoletna jelka. Uporabite okraske in dekoracijo, ki nima vonja ali ne vsebuje eteričnih olj.

Prah

Novoletna dekoracija in umetne novoletne jelke skoraj leto dni ležijo pospravljene v kleti, na podstrešju ali kje drugje. Na njih se nabere prah, ki lahko povzroča težave tistim, ki so alergični na pršice. Dekoracijo pred uporabo obrišite z mokro krpo, smrečico pa posesajte in obrišite. Po koncu praznikov jih pospravite v dobro zaprte plastične škatle ali vreče.