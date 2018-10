Da bo ročno pomivanje posode čim bolj učinkovito

Vročo vodo in sredstvo za pomivanje posode uporabite za odstranjevanje hrane in maščob

Prvi korak pri ročnem pomivanju posode je, da se znebite ostankov hrane in maščobe z vaše posode. Ključ je vroča voda, a zavedajte se, da s tem svoje posode ne boste dezinficirali. Temperatura, s katero boste odstranili vse bakterije, je veliko višja od tiste, ki jo prenese vaša koža. In tiste, ki priteče iz vaše pipe.

PREBERITE ŠE: 3 pravila za manj umazane posode

»Vroča voda je zelo slab način dezinficiranja posode, a deluje odlično pri odstranjevanju ostankov hrane in maščobe na posodi,« je pojasnil Allen Michel, urednik Home Viable. Z vročo vodo in malo sredstva za pomivanje posode lahko odstranite skoraj vso umazanijo, ki se je nabrala na posodi.

Če so madeži trdovratni, v korito natočite vročo vodo in vanjo dodajte nekaj kapljic sredstva za pomivanje posode. Umazano posodo pustite v vodi od 15 d 30 minut, preden se lotite pomivanja.

Najprej pomijte najbolj čisto posodo

Ko pomivate posodo, je red ključen. Da bi se izognili prenosu bakterij, najprej pomijte najbolj čiste kose posode in najbolj umazane pustite za konec. »Najprej se lotite krožnikov, kozarcev in skodelic, potem nadaljujte s pomivanjem skled, nazadnje pa še loncev in ponev,« je svetovala Lily Cameron s čistilnega servisa Fantastic Services. S tem si boste olajšali delo, saj bodo najbolj umazane posode dalj časa v vodi in bo umazanija hitreje odstopila.

Pomivanje in dezinficiranje nista ena in ista zadeva

Z vročo vodo in sredstvom za pomivanje posode se boste znebili umazanije, a ne tudi vseh bakterij. To lahko storite tako, da posodo namočite v kropu, ali pa mešanici belila in vode (ena žlička belila na štiri litre vode – vsaj eno minuto).

Izberite sušenje na zraku

Ko posodo pomijete, je odločilnega pomena tudi, kako jo boste posušili. Namesto kuhinjske krpe, na kateri so prav tako lahko bakterije, raje izberite sušenje na zraku. S tem boste zmanjšali možnost prenosa bakterij z ene posode na drugo, poleg tega pa boste prihranili čas.

V primeru, da vam zmanjka prostora, lahko posodo obrišete s čisto kuhinjsko krpo, ki jo zamenjate, ko postane vlažna. Sicer pa strokovnjaki za čiščenje svetujejo, da si raje kupite rezervni odcejalnik posode, ki ga lahko uporabite, če imate res veliko posode.

PREBERITE ŠE: Tetra - namizni pomivalni stroj za dve osebi

Dezinficirajte gobico za pomivanje

Vlažne gobice za pomivanje posode so odlično okolje za razvoj bakterij. Po vsakem pomivanju gobico razkužite s pomočjo alkoholnega kisa ali belila (ne uporabljajte ju skupaj!). »Kis lahko pretočite v skodelico in gobico v njem namakate okoli pet minut. Ali pa v skodelico natočite mešanico belila in vode (polovica skodelice na štiri litre vode) in gobico namakate pet minut,« je pojasnila Leanne Stapf, podpredsednica čistilnega podjetja The Cleaning Authority.

Gobico in krtače morate menjati vsak mesec ali teden, odvisno kako pogosto jih uporabljate.