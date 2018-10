6 razlogov, zakaj so domovi Skandinavcev vedno pospravljeni?

1. Čevlje puščajo pri vratih

»V Skandinaviji nihče ne nosi čevljev v stanovanju ali hiši,«je za spletno revijo Apartment therapy pojasnila Niki Brantmark, ustanoviteljica bloga o notranjem opremljanju My Scandinavian Home. »Vsak gost se pri vratih sezuje in si obuje čevlje za v stanovanje, copate ali pa je pač v nogavicah,« je še dodala.

Ker umazani in vlažni čevlji ostanejo pri vratih, so tudi tla v stanovanju ali hiši bolj čista.

2. Dobra osvetlitev

»Ker so zime zelo temne, so Skandinavci zelo dobri pri iskanju primerne osvetlitve za svoj dom,« je pojasnila Rebecca Thandi Norman, soustanoviteljica bloga o skandinavskem načinu življenja, Scandinavia Standarda. Sobe so vedno svetle in zaradi minimalistične opreme dajejo občutek prostornosti.

3. Čiščenje med poletji

Poletni dnevi v Skandinaviji so zelo dolgi. »Med poletjem se pogosto zalotim, da večkrat pospravim stanovanje, saj se prah in nečistoče vidijo večji del dneva,« je pojasnila Normanova.

4. Brez tekstilnih talnih oblog

Tekstilne talne obloge, na katere pogosto naletimo v pisarnah, so v Skandinaviji izredno nepriljubljene. Zdijo se jim celo nehigienske. Raje imajo lesene tlake, ki jih sem ter tja prekrijejo s pralnimi preprogami.

5. Ven s šaro

Skandinavci imajo drugačen odnos do šare kot Američani. Če eni najemajo skladišča, kamor nosijo vso kramo, Skandinavci že v stanovanje in hišo vgradijo čim manj polic in omar, kjer bi se lahko naribala šara.

6. Verjamejo v ravnotežje

»V Skandinaviji velja prepričanje, da je »manj več«, zato se vsi izogibajo kopičenju,« je pojasnila Brantmarkova. »Najboljši način opremljanja doma je, da vanj prineseš le tisto, kar ti je res všeč. Tako je v prostorih manj šare, sobe pa so videti bolj pospravljene,« je še dodala.