Premoženjsko zavarovanje: Asistenca lahko poskrbi za odpravo škode

Ponudba premoženjskih zavarovanj za nepremičnine je na našem trgu zelo pestra, in kakor pravijo zavarovalničarji, njihovo izbiro in obseg zavarovanih rizikov redno prilagajajo novim razmeram na trgu in okolju, v katerem živimo. »V naši zavarovalnici stalno spremljamo dogajanje in se mu prilagajamo. Tako smo nedavno prenovili premoženjsko zavarovanje in vanj vključili nekatere nove rizike – recimo zavarovanje sončnih elektrarn na strehah. Največ poudarka smo namenili asistenčnim storitvam, da bodo te še prijaznejše do zavarovancev. Vsekakor se zavedamo tudi podnebnih sprememb, ki prinašajo več vremenskih nevšečnosti in z njimi več škode na objektih. Novim razmeram se poskušamo z zavarovalniškimi produkti čim bolj prilagoditi,« pravijo v Zavarovalnici Sava.

Podoben odgovor smo dobili tudi iz zavarovalnic Adriatic Slovenica in Zavarovalnica Triglav. Pri Zavarovalnici Triglav so nam še povedali, da zavarovalnica del rizika prenese tudi na pozavarovalnice, s čimer razprši riziko ter zavarovancem zagotavlja ustrezno varnost. Na naše vprašanje, katere so bile lani najpogostejše škode na področju zavarovanja nepremičnin, zavarovalnice odgovarjajo, da so to predvsem izlivi vode, razbitje stekla, indirektni ali direktni udari strele ter škoda zaradi naravnih ujm, kot so toča, vihar in poplava. Prav škoda, povezana z nepredvidljivo naravo, je bila lani najpogostejša. »Vlomska škoda, škoda iz odgovornosti zaradi hišne posesti in požarna škoda so manj pogoste, so pa pri njih izplačila v povprečju višja,« pravijo pri Zavarovalnici Triglav, pri čemer pravijo, da gre pri požarih pogosto za omejeno škodo, denimo ožgano kuhinjo zaradi pozabljene hrane na štedilniku. Primeri, ko bi do tal pogoreli objekti, so na srečo razmeroma redki.

Ko zagori

Čeprav so veliki požari sodeč po zavarovalniški statistiki razmeroma redki, pa praviloma povzročijo veliko škode. Požarno zavarovanje je ponavadi del osnovnega stanovanjskega zavarovanja – pri zavarovalnicah, s katerimi smo se pogovarjali, je vključeno tudi v osnovni prodajni paket zavarovanja nepremičnine. Na tem mestu omenimo nasvet naših sogovornikov, da se glede na višino premije vsekakor bolj splača izbrati paket zavarovanj, ki vključujejo več rizikov.

Kaj storimo, ko po spletu nesrečnih okoliščin zagori? Na prvem mestu je vedno reševanje življenja ljudi. Takoj pokličemo gasilce na 112 in se umaknemo na varno. Ko se stvari normalizirajo (gasilci in reševalci opravijo svoje delo), o škodnem primeru obvestimo zavarovalnico oziroma njen asistenčni center, če naše zavarovanje vključuje tudi asistenco. Med zavarovalnicami smo opazili nekaj razlik, kaj njihova asistenca ponuja, a o tem pozneje. Zavarovalnica bo v najkrajšem času poslala cenilca, da oceni nastalo škodo. Naloga zavarovanca pa je, da poskrbi, da se ne povzroča dodatna škoda.

Višina odškodnine

»Zavarovalnica v primeru požara pokrije škodo v obsegu, ki je opredeljena v zavarovalni pogodbi s pripadajočo zavarovalno polico. Višina zavarovalnine je odvisna od tega, ali je nepremičnina zavarovana na dejansko ali novo vrednost, od zavarovalne vsote oziroma limitov kritja ter od morebitne odbitne franšize,« pojasnijo v Zavarovalnici Triglav. »Ker razlika med višino premije pri zavarovanju na dejansko vrednost in tistem na novo ni tako velika, zavarovancem svetujemo sklenitev zavarovanja na novo vrednost,« pa poudarijo v Zavarovalnici Sava.

Ne krijejo vseh vrst škode

Ali je mogoče, da zavarovalnica zavrne izplačilo odškodnine? Po besedah sogovornikov takšni primeri seveda obstajajo. Poleg škode, ki nastane zaradi namere prevare, zavarovalnice ne izplačajo odškodnine, če je požar posledica vojnih dogodkov, terorističnih dejanj, jedrske nesreče ali potresa – razen če imamo sklenjeno zavarovanje nevarnosti potresa. Prav tako ne poplačajo škode, ki je nastala zaradi izpostavljenosti koristnemu ognju ali toploti, padca predmeta na ognjišče ali če se je stvar osmodila. Po domače povedano: nastati mora požar – odprt ogenj. Če bomo recimo s cigaretnim ogorkom osmodili perzijsko preprogo, nam zavarovalnica te škode ne bo pokrila. Če pa nam bo zaradi taistega ogorka zgorela dnevna soba, lahko računamo na njeno pomoč.

Škoda zaradi vremenskih nevšečnosti

Naše ravnanje ob vremenskih nevšečnostih naj bo podobno kot pri požaru – varnost človeških življenj je vedno na prvem mestu, poz­neje pa obvestimo zavarovalnico. Medtem ko sta nevarnosti viharja in toče t. i. temeljni nevarnosti in sta vključeni tako v osnovno stanovanjsko zavarovanje kot v prodajne pakete premoženjskih zavarovanj, pa to ne velja vedno za nevarnost poplave in potresa, ampak je treba za ti dve nevarnosti skleniti dodatno zavarovanje. Pri naštetih zavarovanih nevarnostih je višina odškodnine odvisna od istih dejavnikov kot pri požaru. Dodajmo še, da ima zavarovalnica v primeru nevarnosti poplave možnost, da odkloni sklenitev zavarovanja, če tako presodijo njeni strokovnjaki.

Asistenca je koristna

Zavarovalnice, s katerimi smo govorili, ponujajo tudi asistenčno zavarovanje, ki je običajno kar sestavni del prodajnih paketov premoženjskih zavarovanj. Pri Adriaticu Slovenici pravijo, da njihova asistenčna družba organizira izvedbo stanovanjske asistence v nujnem primeru: prihod obrtnika, ki bo opravil obrtniške storitve, iskanje začasne namestitve in prevoz zavarovanca do začasne namestitve, varovanje stanovanja ali hiše, oskrbo z najnujnejšimi potrebščinami in organizacijo najema nadomestnih aparatov, predčasno vrnitev v domovino in posredovanje informacij o storitvah drugih izvajalcev. Podoben nabor pomoči vključuje tudi domska asistenca Zavarovalnice Triglav.

Korak naprej pa so nedavno naredili pri Zavarovalnici Sava. »Naša asistenčna storitev, ki je vključena v vse prodajne pakete premoženjskega zavarovanja, poleg običajnih storitev ponuja celotno reševanje posledic škode v imenu zavarovanca. Zavarovanec bo škodni primer preprosto prijavil našemu asistenčnem centru, dodeljena asistenčna skrbnica oziroma skrbnik pa bo vodil celoten postopek odprave škode, ki je bila zavarovana. V ta namen smo se povezali s strokovnjaki in obrtniki iz vse Slovenije, ki bodo prevzeli potrebna opravila, njihovo delo pa bo organiziral in koordiniral naš asistenčni center,« so nam povedali v Zavarovalnici Sava.