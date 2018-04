VIDEO: Loft po italijansko

Predstavljajte si, da ste vstopili v ogromno stanovanje, kjer je vsak kos opreme dizajnerski in s svojo zgodbo, ki mu jo je vdahnil kateri od svetovno priznanih oblikovalcev. Vso pohištvo, s katerim so opremili loft, je izbral Giulio Cappellini.

Večinoma je narejeno v Italiji, le umetniške slike prihajajo z Nizozemske, dekorativne tkanine pa iz Anglije. Designers Guild, Boffi, Poliform, Flaminia, Poltrona Frau, Living Divani, Magis so podjetja, ki so prispevala pohištvo, pod katero so se podpisali vrhunski oblikovalci, kot so Ron Arad, Jasper Morrison, Phillippe Starck, Piero Lissoni ...





Stanovanje sestavlja ogromen osrednji prostor, v katerem so kuhinja, jedilnica in bivalni del, nato spalnica, ogromna kopalnica in otroška soba ali soba za goste. Pravzaprav bi takšen dom lahko bil kjer koli na svetu: v kakšni stari pariški hiši, Šanghaju ali pa na Manhattnu v New Yorku.





Po izboru opreme je Giulio Cappellini ubral vse prej kot minimalistično pot. Povsod lesena tla dopolnjujejo kosi pohištva v močnih odtenkih, kot so rdeča, temno zelena, rjava. Čeprav so kosi pohištva že zaradi svojega dizajna vpadljivi in opazni, jih barve še bolj postavljajo v ospredje. Pohištvo dopolnjujejo dekorativne tkanine, kot so zavese, tapiserije po stenah, preproge, okrasne blazine, pregrinjala. Pozabili niso niti na knjige, okrasne predmete, umetniška dela, skulpture – pravzaprav je v superloftu vse, kar mora imeti dom, v katerem se prepletajo oblikovanje, umetnost, kultura in spomini.