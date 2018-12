Stanovanje v črnem

V neizkoriščenem podstrešju objekta nad lokalom Žmauc v Ljubljani je nastalo trisobno stanovanje. Pod projekt zasnove notranje opreme so se podpisali v studiu Flash arhitektura (arhitekti Urša Jazbinšek in Ana Marija Zupan). Pri zasnovi interierja so izhajali iz želja naročnika, ki je želel moderno stanovanje, ki omogoča sočasno bivanje do šest oseb, saj bo stanovanje namenjeno oddajanju.

Tlorisna zasnova 68 kvadratnih metrov velikega stanovanja je po besedah arhitektke Urše Jazbinšek narekovala oblikovanje osrednjega bivalnega prostora, ki združuje kuhinjo, jedilnico in dnevno sobo. "V stanovanje se dostopa preko daljšega ozkega hodnika, ki je z bivalnim delom neposredno povezan, zato smo z enotno črno steno oba prostora med seboj povezali, poševno steno v osrednjem prostoru pa obarvali sivo. Tako smo jo optično povečali in reliefno poudarili z reliefnimi stenskimi letvami," pojasnjuje arhitektka.

Stanovanje zaznamuje črna barva. Ta se pojavi tako na nekaterih stenah kot tudi na ličnicah kuhinje in nekaterih kosih pohištva. "V bivalnem delu prevladuje črna barva z roza dodatki za popestritev ambienta. Po meri narejena črna kuhinja z osvetljeno vgradno nišo se lepo dopolnjuje s črnimi stoli v jedilnici in lučjo nad jedilno mizo," pravi arhitektka in dodaja, da celoten ambient nadgradijo slike v črnih okvirjih z motivi mesta Ljubljane. Sobe, do katerih se dostopa iz osrednjega bivalnega prostora, pa so odete v črno-belo barvno shemo.

"Kljub moderni zasnovi ambienta nas ogledalo z vintage okvirjem v predprostoru, dekorativne ploščice v kopalnici in reliefne stenske letve v osrednjem prostoru popeljejo v preteklost tega sicer sodobno opremljenega stanovanja," še pojasnjuje arhitektka Urša Jazbinšek.