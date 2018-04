Slovensko oblikovanje na ogled v Milanu

Slovenska oblikovalka Nika Zupanc

Na tednu oblikovanja v Milanu že dvanajst let redno nastopa slovenska oblikovalka Nika Zupanc in tudi letos zasledimo njena dela na različnih lokacijah. V sloviti galeriji Spazio Rossana Orlandi so na ogled tri različne kolekcije oz. izdelki: kolekcija supov in srfov, ki jih je zasnovala za slovenskega proizvajalca desk za supanje in srfanje Flikka Boards, predalnik The Tower Cabinet, ki je nastal za zbirko omenjene galerije Spazio Rossana Orlandi ter kolekcija miz, stolov in foteljev, ki so nastali za novo blagovno znamko Mete, ki prihaja iz Koreje.

Nadaljuje se tudi sodelovanje Zupančeve s podjetjem Moooi, ki tudi letos razstavljajo v Zoni Tortoni, kjer podjetje že vrsto let predstavlja svoje novosti v času Tedna oblikovanja v Milanu. Tokrat so med drugim združili moči s podjetjem OTHR, ki se ukvarja z viskokakovostnim 3D-tiskanjem, nastala pa je zbirka svečnikov in drugih dodatkov za dom, izdelanih iz printane kovine, porcelana in dragih kovin. Pod izdelke iz Moooijeve kolekcije, ki so za to priložnost nastali s 3D-tiskanjem, se je podpisala tudi Nika Zupanc, poleg nje pa še Marcel Wanders, skupina Front in Joost van Bleiswijk. Na ogled pa je tudi Golden Chair, ki ga je zanje oblikovala leta 2013, tokrat v novi črni preobleki.

Za italijansko podjetje Ghidini1691, s katerim je začela sodelovanje pred dvema letoma, je oblikovala nov stol Love Chair, ki je prav tako na ogled v Palazzo Visconti v Milanu.

Nika Zupanc prav tako nadaljuje sodelovanje s prestižnim indijskim podjetjem Scarlet Splendour, za katero je oblikovala kolekcijo pohištva in preprog z imenom 88 Secrets. Letos je za omenjeno kolekcijo zasnovala nekaj novih kosov. Ti so na ogled na sejmišču Rho, kjer se odvija sejem Salone del Mobile. Na sejmu je na ogled tudi vrtno pohištvo, ki ga je oblikovala za špansko podjetje Point., to pa je še eno novo sodelovanje na na seznamu svetovno prepoznavne slovenske oblikovalke.

Inovativno PLUS/minus

Slovenski oblikovalec Matej Štefanac v Milanu predstavlja svetilo PLUSminus, in sicer na prizorišču DIN - Design IN v predelu Lambrate, ki je v zadnjih letih preraslo v enega pomembnejših dogajanj v času tedna oblikovanja. "Skrivnost in srce svetila PLUSminus predstavlja gibalni mehanizem, ki omogoča premikanje na nekonvencionalen način. Za premik svetila je dovolj le nežen dotik prsta ene roke. Ko smo s pozicijo zadovoljni, mehanizem samodejno zaklene pozicijo na želeni višini in oddaljenosti. Svetilo skorajda lebdi. Inovativen, a kljub temu enostaven mehanizem daje uporabniku popolno svobodo pri nastavljanju pozicije svetila. Premika se v horizontalni in vertikalni smeri ter vrti okoli dveh osi," pojasnjuje oblikovalec, ki je študiral arhitekturo na ljubljanski fakulteti za arhitekturo, oblikovanje pa na Politehniki v Milanu. Leta 2007 se je na sejmu SaloneSatellite predstavil z lesenim izdelkom Alone in Kyoto, lani pa so ga uvrstili v posebno razstavo 20 Years of New Creativity (izbor najboljših izdelkov zadnjih dvajsetih let, ki so bili najprej na ogled na SaloneSatellite, pozneje pa so šli v proizvodnjo), s katero so počastili dvajseto izvedbo omenjenega sejma.

Podjetje Stilles že 16. na sejmu

Podjetje Stilles, se znova predstavlja na Salone del Mobile, na delu sejma, kjer razstavljajo stilno pohištvo. Na omenjenem dogodku sodelujejo že 16 leto zapored, kot pravijo, so tokrat na ogled postavili koncept hotelske sobe hotela s petimi zvezdicami. "Posebej smo izpostavili visokokakovostna vrata, ki so plod lastnega razvoja in smo za njih pridobili najzahtevnejše certifikate za zvočno izolativnost in požarno odpornost. Z našimi mednarodnimi partnerji smo prav tako razvili koncept rešitve celovitega kopalniškega ambienta ter nekaterih rešitev, ki se aplicirajo v javne hotelske ambiente," so ob sejmu napovedali v podjetju Stilles.

Stol za aktivno sedenje

Na že omenjenem prizorišču DIN - Design IN v predelu Lambrate sodeluje tudi slovenska blagovna znamka Active chair, ki bo predstavila stole za aktivno sedenje za odrasle in za otroke. Tako otroški stol za aktivno sedenje kot tudi za odrasle je v celoti plod slovenskega znanja. Razvili so ga inovator Boris Pfeifer, strojni inženir Sebastjan Štarkel, strokovnjakinja za kreativni marketing Mateja Vrščaj in arhitekt Tomaž Aupič.Najprej so razvili otroški stol za aktivno sedenje Mushy z živahno podobo mušnice (rdeče barve z belimi pikami na mehki travnati podlagi), ki otroka nezavedno spodbuja k zdravi drži. Nato sta nastala še Technetium in Graphenium, dražja in cenejša različica enakega stola, ki omogoča prvinsko gibanje telesa tudi med sedenjem. Stol zaradi patentiranega mehanizma in pazljivo izbranega položaja vrtišča omogoča vzravnano telesno držo in dolgo neprekinjeno sedenje.