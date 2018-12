Slovenske lesene smrečice

Objavljeno: 11. 12. 2018 | Avtor: Aleksandra Zorko | Foto: arhiv Hello Yellow House

V teh dneh se preprosto ne da izogniti praznikom. Lepo okrašene izložbe, še bolj pravljičen utrip v središčih mest, manjka le še pravo zimsko vreme. Ste že izbrali smrečico, ki jo boste okrasili? Zakaj ne bi tokrat bila lesena. Lesene smrečice oz. njihove različice so priljubljene že nekaj let. So trajne in vsaka zase unikatna. Tega izziva se je lotilo tudi nekaj slovenskih izdelovalcev in oblikovalcev, nastala so praznična drevesca iz domačih vrst lesa, ki lahko nadomestijo klasično smrečico in pričarajo praznično vzdušje.