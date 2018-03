Nova priložnost  za odvržene kose

Reciklirani materiali so zadnja leta priljubljeni tudi pri svetovno priznanih blagovnih znamkah in njihovih oblikovalcih. Uporabljajo take, ki so prijazni do človeka in okolja in se jih da reciklirati, ali pa nov dizajnerski kos izdelajo iz že uporabljenih predmetov. Pri tem so zelo domiselni. Druga možnost, ki se je z malo spretnosti lahko lotimo tudi sami, je uporaba starih predmetov za nove namene, na primer industrijskih palet, iz katerih lahko nastanejo zanimivi kosi pohištva, ali prenova kakšnega lepega starega stola ali omarice, ki bi ju drugače vrgli na odpad.



Pionirja v uporabi predmetov za drug namen in njihovi reciklaži sta bila že pred leti znana brazilska oblikovalca, brata Fernando in Humberto Campana. To sploh ni tako nenavadno, saj se je njuna ustvarjalnost rodila na brazilskih ulicah, navdih sta poiskala prav v tamkajšnji vsakdanjosti, pri revnih prebivalcih favel in njihovi iznajdljivosti, ki temelji na recikliranju. Tako sta ostala zvesta domači tradiciji. Do zdaj sta v nenavadne izdelke sestavila že marsikaj: koščke blaga, plišaste igrače, karton, plastiko, lesene ostružke. Iz odpadnih koščkov lesa je nastal stol Favella. Različne kose tekstila, povezane v zvitke, sta zložila na stole, zofe in mize ter kolekcijo po­imenovala Sushi, saj ju zvitki tekstila spominjajo na suši. Tudi ta zamisel se jima je porodila na brazilskih ulicah, kjer iz različnega starega tekstila izdelujejo preproge in pregrinjala. Podobnih izdelkov iz recikliranih materialov imata v svoji zbirki še veliko.

Nagradna ustvarjalnica: Iz starega novo

Čez dva tedna vas bomo povabili v ustvarjalnico, ki smo jo poimenovali Iz starega novo. K sodelovanju v njej vabimo vse, ki boste kakšnemu večjemu ali manjšemu kosu opreme vdahnili novo podobo, ga osvežili, predelali ali mu namenili povsem novo uporabno vlogo v domu. Ne bomo togi: lahko se boste npr. izkazali s kredenco, ki bo dobila nov lišp, izumili vrteči se kompostnik, babičin predalnik za začimbe predelali v retro šatuljo za nakit, restavrirali mizico, naredili pohištvo iz palet – najbolj izvirnih idej pa se seveda nadejamo od vas. Pri izbiranju najboljših bo poleg izvirnosti pomembna izvedba. V natečaju boste dobrodošli tudi vsi tisti, ki si izkušnje s področja recikliranja in ročnih veščin izmenjujete na družabnih omrežjih in tako drug drugega spodbujate k tej »trendovski« dejavnosti. Natečaj začnemo 28. marca, sodelovali pa boste s fotografijami izhodiščnega stanja predmeta, izvedbe, končnega izdelka in s kratkim opisom postopka.

Svetila iz vezalk

Zanimiv primer ponovne ali drugačne uporabe je pred nekaj leti nastal tudi pri španskem podjetju Camper, ki je znano po inovativnih oblikah in barvnih kombinacijah, izstopa pa tudi zaradi vezalk. In prav iz vezalk so nastale inovativne luči za podjetje Metalarte, ki imajo senčnike izdelane iz živobarvnih vezalk. Pravzaprav gre za rezultat projekta Shoelaces (Vezalke), ki ga je pripravil barcelonski oblikovalec Curro Claret in ima tudi socialno noto, saj so pri oblikovanju in izdelavi svetil sodelovali ljudje s socialnega roba. Podjetje Camper je oblikovalca najelo za zasnovo opreme ene izmed svojih trgovin v Barceloni. Pri tem je sodelovala skupina ljudi s socialnega roba, a ne le kot delovna sila, ki bo nekaj izdelala, ampak so bili vključeni v vse vidike nastajanja interierja trgovine. Za opremo so uporabili reciklirane materiale in tako se je porodila tudi zamisel, kako uporabiti stare vezalke. Povezali so jih v nekakšno zaveso, ki je trgovini dala poseben pečat in vnesla barve. Podobno so pozneje storili v Camperjevi trgovini v Madridu. Prav tako so v obeh trgovinah vezalke uporabili pri svetilih in temu je sledilo sodelovanje s podjetjem Metalarte, ki izdeluje svetila. Za zdaj so se odločili za senčnike iz enobarvnih rdečih, črnih, sivih in fluorescentno zelenih vezalk ter za večbarvno različico. Svetila nastajajo ročno v delavnicah fundacij Arrels San Martin de Porres.

Kuhinja iz recikliranih plastenk

V sodobnem oblikovanju pa nastajajo tudi novi izdelki iz popolnoma recikliranih materialov. Enega takšnih se je pred kratkim lotil oblikovalec Benjamin Hubert, ki je za izdelavo stolov za britansko podjetje Allermuir uporabil recikliran aluminij, les in najlon. Nastala je kolekcija novih stolov, ki jim po videzu nikakor ne bi prisodili, da gre pravzaprav za recikliranje.

Lani je tudi švedska Ikea poslala na trg kuhinjo Kungsbacka iz recikliranih plastenk in predelanega lesa, ki so jo zanjo oblikovali v oblikovalskem studiu Form Us With Love. Kuhinjske omarice so v glavnem izdelali iz predelanega lesa, medtem ko je zunanji sloj na njih iz recikliranih plastenk. Približno 25 pollitrskih plastenk je predelanih za oblogo ene kuhinjske omarice. Za zdaj so jo izdelali v antracitni barvi, v prihodnosti pa načrtujejo tudi druge odtenke.