Les v interierju: Žlahtnost naravnega in večnega materiala

Les je ekološki in obnovljiv material z majhnim ogljičnim odtisom. V naših domovih se največ uporablja za talne obloge, stopnice, delovne pulte in tudi pri sami gradnji hiš, za pohištvo precej manj.

Pohištvo iz lesa

Iz lesa nastajajo lepi in impresivni kosi pohištva, ki imajo običajno visoko ceno, a ob tem ne smemo pozabiti, da gre izdelke, ki nam bodo služili leta in leta. Na primer, masivna jedilna miza, ki pokaže vso lepoto tega materiala, stoli, ki so velikokrat v kombinaciji lesa in drugih materialov, kot so kovina, plastika, usnje, tkanina, pa tudi predalniki, omarice, vitrine ali celo knjižna omara, ki bo brez težav prenesla težo knjig.

Masivni les, obdelan z naravnimi olji in pripravki, ki so prijaznejši do okolja in ljudi, se uporablja tudi za pohištvo v spalnicah in otroških sobah. Med sredstvi za zaščito so vse pogostejša izbira olja z dodatkom voskov. Najnovejša olja in tehnike oljenja so tako dovršeni, da povprečen kupec težko loči med lakiranim in oljenim izdelkom. Pohištvo iz masivnega lesa, ki je redno in pravilno vzdrževano, je tako rekoč večno in lahko zdrži več generacij. A ima tudi slabe plati, ki se najbolj pokažejo pozimi, ko je v prostorih premalo vlage, les pa se krči in razteza.

Nove zgodbe iz lesa pa v sodobnih interierjih pišejo reciklirani, upciklirani in prenovljeni stari kosi. Posebno vrednost ima podedovano pohištvo, ki so ga uporabljali naši babice in dedki, zdaj pa v osveženi podobi krasi naše moderno stanovanje.

V kopalnici nič več tabu

Danes ni nič neobičajnega, če so tla v kopalnici iz lesa, zagotovo so zelo prijetna pod bosimi nogami. A preden se zanj odločimo, moramo vedeti, katero vrsto izbrati. Primerne so tiste, ki dobro prenašajo tople in vlažne razmere: običajno je to tikov les – tako imenovani navtični tik, ki ga že stoletja uporabljajo tudi za izdelavo ladijskih palub in je odporen proti vlagi. Uveljavljajo pa se tudi druge vrste, kot sta ipe in cumaru. Poleg tega moramo upoštevati, da je gre za naravni material, ki je živ in se nenehno odziva na razmere. To pomeni, da nam ne smejo biti tuje manjše reže med deščicami, ki so posledica naravnega krčenja in raztezanja lesa v različnih letnih časih. Pozimi, med kurilno sezono, se zaradi premajhne vlage v prostorih deščice krčijo, poleti se ob povečani relativni zračni vlagi raztezajo. Poleg tega je kopalnica specifičen prostor, kjer imamo ves čas opraviti z vodo, zato nas morebitna dimenzijska odstopanja posameznih deščic ne smejo motiti.

Lesena talna obloga v kopalnici je ponavadi obdelana kot v drugih prostorih, lakirana ali oljena. Tudi vzdrževanje je podobno. Za redno čiščenje zadostujeta vlažna krpa in razumna uporaba posebnih čistil za lesena tla, pri oljenih podih pa tudi občasna osvežitev z olji in voski. Ob običajni uporabi je to enkrat na dve leti oziroma enkrat na leto v bolj obremenjenih prostorih.

V sodobnih kopalnicah so lahko leseni tudi pulti in omarice, naj bo iz masivnega lesa ali izdelkov iz njega, kot je furnir. V preteklih letih pa smo tu in tam videli celo lesene kadi in umivalnike. A to so bolj raziskovanja posameznih oblikovalcev, ki se v resnici niso prijela.

Masivni delovni pulti v kuhinjah

Precej bolj kot v kopalnici je les priljubljen v kuhinjah. Največ se uporablja za ličnice, delovne pulte in posamezne dele, ki popestrijo sicer monoton glavni material. Seveda je lahko lesena tudi celotna kuhinja, a se za takšno odloči le redkokdo. Priporočljive so lesne vrste, ki jih odlikuje minimalno raztezanje, so statične in se manj krivijo, to so predvsem hrast in oreh ter med iglavci macesen. Kakor kažejo letošnji trendi, ki so v teh dneh na ogled v Milanu, pa bo v kuhinjah še več lesa, zlasti v temnejših različicah. Na primer, temno siva in črna barva sta najpogosteje v kombinaciji z naravnim odtenkom lesa in kamnom. Leseni deli so pravo nasprotje hightech izvedbam, v katerih prevladujejo gladke površine brez ročajev.

Les pod nogami

Les se v naših domovih največkrat uporablja za talne obloge v bivalnih in spalnih prostorih. Prednosti lesenih talnih oblog je po mnenju strokovnjakov veliko: gre za naravni material, zagotavljajo toplotno in zvočno izolacijo, so preproste za vzdrževanje, imajo dolgo življenjsko dobo in se dajo obnavljati.

Za ta namen se uporabljajo različne domače in eksotične vrste lesa. Od njihovih lastnosti (na primer trdota in gostota, dimenzijska stabilnost, trajnost, odpornost proti glivam in insektom) je odvisna primernost talne obloge za posamezen prostor. Upoštevati je namreč treba namembnost prostora, način ogrevanja, obremenjenost in zračno vlago in glede na to izbrati vrsto lesa z ustreznimi lastnostmi, primeren tip obloge in ustrezno zaščito.

Talne obloge delimo na masivne in večslojne, zadnje pa na dvo- in trislojne. Vse so lahko surove ali že lakirane oziroma oljene, v zadnjem primeru so to gotovi podi oziroma parketi. Med masivne lesene talne obloge štejemo klasični deščični parket, ki se lahko polaga ladijsko, v vzorec ribje kosti, kvadratov ..., poleg njega pa še parkete različnih vezav (tehno in kant parket, lamelni parket, angleški vez, nemški vez). V večslojnih izvedbah so na voljo deščični parket, ladijski pod, kmečke deske, tehno parketi ter delno tudi intarzijski parketi. Lesene talne obloge so primerne tudi za vgradnjo talnega gretja. Pri tem je pomembno, da zaradi manjših toplotnih izgub izberemo čim tanjšo oblogo in se izognemo nekaterim neprimernim vrstam lesa. Načeloma se priporočajo dvoslojni parketi, stroka pa zagovarja zlasti masivni hrastov parket do debeline 10 mm.