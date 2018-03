Kopalnica: Trije trendi za pomladno osvežitev

Nove barve

Kopalnica bo modra, pravijo napovedovalci trendov. Izberete lahko nežen svetlo moder, indigo ali pa azurno moder odtenek. In kaj naj bo tako obarvano? Moder je lahko umivalnik, morda odlagalni pult, dodatki ali keramika. Barve se namreč vračajo tudi na keramične ploščice. V barvah pa so lahko celo armature. Proizvajalci so ponudbo popestrili s paleto odtenkov. Namesto standardnih kromanih si lahko omislite popolnoma črne ali bele, v medeninastem, zlatem ali bakrenem odtenku, v matirani ali sijajni različici. Med letošnjimi trendovskimi smernicami najbolj izstopajo matirane črne armature.

Vpadljive keramične ploščice

Keramične ploščice so pomemben element sodobnih interierjev. Zaradi vzorcev in barv so opaznejše in bolj v ospredju kot nekoč. Med trendovske že nekaj let sodijo vzorci, ki se zgledujejo po tradicionalni španski in portugalski keramiki. Takšne ploščice so manjših mer in zelo pestrih barv. Še vedno ostaja priljubljena tudi oblika šestkotnika. To je geo­metrijski lik, ki ga najdemo tudi v naravi in je neizčrpen vir navdiha.

V modi so prav tako zelo tanke visoko kakovostne keramične ploščice zelo velikih mer. Njihov videz se spogleduje z marmorjem in naravnim kamnom. Takšna keramika vnaša v prostor brezčasno eleganco. Z njimi se na primer lahko obložijo stene v prhi, prav tako se lepo kombinirajo s črnimi armaturami.

Poleg tega se vrača kombiniranje različnih keramičnih ploščic. Na primer, keramične ploščice v beli barvi, a v različnih velikostih in z različnimi vzorci, ki dodajo tudi teksturo in razgibanost.

Velika ogledala, slike in dekoracija

Keramika in osnovni kopalniški elementi pa seveda niso dovolj. Da postane kopalnica zanimiv in dovršen prostor, potrebuje še nekaj več izvirnosti in domišljije, ki se ponavadi pokaže pri posebnih kosih. Kot je recimo vpadljivo ogledalo, pa naj bo zaradi oblike (na primer ovalne) ali zanimivega okvirja. Samostoječi kosi pohištva so druga možnost za piko na i. Če je dovolj prostora, je to lahko lepa stara omara, v kateri bodo shranjene brisače, kopalni plašči, toaletne potrebščine ...

Druga možnost je, da namesto nove omarice, na kateri bo umivalnik, poiščete staro ali takšno v retro slogu. Če želite slediti trendom, v kopalnici ne smejo manjkati umet­niške slike in lepi predmeti. Po novem pa se v njej lahko znajdejo tudi odlagalne mizice, ki jih drugače postavimo ob kavč. Glede na priljubljenost bujnih lončnic lahko kakšna lepa rastlina najde svoje mesto tudi v kopalnici z naravno svetlobo. Če pa to ni mogoče, se bo najbrž našel prostor vsaj za šopek sezonskega cvetja.