Kako svoje domove opremlja generacija milenijcev

Ljudje hočejo, da jim domače okolje dvigne raven zadovoljstva in jih napolni s pozitivno energijo. Zaradi časa, v katerem živimo, si želimo, da naši domovi predstavljajo kraj, kjer se lahko povsem odklopimo od dela, politike in tehnologije, vztraja Berkus. »Najboljši interier je tisti, kjer ljudje pozabijo na vse in zelo premišljeno ocenijo, kaj je tisto, kar jih spravlja v dobro voljo. Prvo vprašanje, ki si ga mora zastaviti vsak, ki se bo lotil prenove doma, je, ob čem se počutiš dobro,« izpostavlja Nate Berkus.

Minimalizem

V sodobnih domovih imata minimalizem in zmanjšanje količine šare pomembno vlogo. Vse več ljudi se odloča, da bodo svoj dom raje opremili z manj kosi pohištva, ti pa so skrbno izbrani. »Imamo preveč stvari. Med zbiranjem in bolestnim nabiranjem je zelo tanka meja. Vedeti moramo, kdaj imamo preveč stvari, saj se takrat zanje ne zanimamo več, jih ne opazimo in podrobnosti izginejo v ozadje. Takrat smo prestopili mejo,« opozarja.

Vnašanju prevelike količine stvari ali pohištva v naš dom lahko na prste stopimo s skrbno izbiro pohištva, ki ga zaznamuje »starost in patina«. S tem v dom vnesemo »občutek preteklosti, stalnosti in uporabe«. Na primer: ob polici, na kateri imamo razstavljene spominke s potovanj, lahko postavimo starinsko pohištvo.

Soba za umirjanje

»Ko se lotite prenove, se vprašajte, s kakšno izbiro bom pri sebi zbudil občutek varnosti,« izpostavlja Berkus. Med drugim priporoča naravne elemente, postarano pohištvo in predmete, rešene iz starih stavb. Veliko Berkusovih strank v svojih hišah namenja prostore »užitku, miru in spokojnosti«. Naročniki njegovih storitev – predvsem zvezdniški znanci in prijatelji – prosijo za ureditev posebne sobe, kjer imajo urejen ustvarjalni kotiček, kotiček za branje knjig, jogo, molitev ali meditacijo.

Kopalnica

Glavna kopalnica prav tako postaja prostor, ki odraža osebnost lastnika nepremičnine in ponuja nekakšno zatočišče. »Kopalnice postajajo izredno razkošno opremljene,« dodaja. Za tiste, ki imajo omejen proračun, Berkus svetuje, da v kopalnico postavijo sveče, sveže cvetje, si prižgejo nežno glasbo in nežnejšo osvetlitev. Zadnja leta opaža, da stranke v kopalnici želijo tudi kakšen kos oblazinjenega pohištva, kot na primeru manjši kavč ali pa oblazinjeno klop.

Občutek ugodja se po mnenju Berkusa razširil tudi na druga področja naših življenj, kot na primer potovanja. »Pred desetimi leti nihče ni izbiral hotela glede na interier. Danes pa med pregledovanjem fotografij raje izberemo tistega, ki se nam zdi lepše opremljen,« dodaja.

Fotografije za lažjo predstavo

Družabna omrežja za deljenje fotografij, kot sta Instagram in Pinterest, lastnikom nepremičnin lahko pomagajo bolj natančno izraziti želje in ideje glede opreme. »Zavedanje o oblikovanju se je poglobilo z dostopom do informacij. Ljudje danes tako načrtujejo prenovo svojega doma, dnevne sobe, poroke in naslednjega obroka,« pojasnjuje. S fotografijami različnih rešitev in kosov pohištva stranke svojim notranjim oblikovalcev lažje predstavijo svoje vizije. Slabost takšnega načina izbiranja kosov pohištva in opreme pa je v nerazumevanju, koliko kaj stane. »Stranke mi pojasnijo, da jim je všeč marmornata kad, ki so jo izklesali iz enega kosa marmorja. Rečem jim, da je tudi meni všeč. Potem pa jih vprašam, če vedo, da takšna kad stane toliko kot nov športni avtomobil,« pojasni.

Najboljši način, da si ustvarite dom, ki bo »varen, topel in udoben«, je, da dobro premislite, kakšen slog opreme vam ustreza, še preden iz žepa potegnete kreditno kartico. »Vsi smo boljše volje, če so naši domovi takšni, kot smo si jih zamislili. Ob koncu dneva si vsi želimo, da bi bili obkroženi s stvarmi, ki smo jih lastnoročno izbrali in jih imamo radi,« zaključuje Berkus.