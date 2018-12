Princ Harry in Meghan Markle že prenavljata Frogmore Cottage

»Adaptacijska dela so že v teku. Pet ločenih stanovanj za osebje bodo spremenili v pet spalnic za Harryja, Meghan, njuna dva psa in novorojenca,« je poročala novinarka Rebecca English, ki za časnik Daily Mail spremlja kraljevo družino. Frogmore Cottage nima desetih spalnic, kot so sprva poročali mediji.

Zakonca imata raje podeželje kot mestni vrvež in si želita, da bi njun prvorojenec občutil vso svobodo, ki jo ponuja življenje izven zidov kensingtonske palače. Frogmore Cottage je precej stara vila, ki so jo zgradili med letoma 1680 in 1684, zato je potrebna obsežne adaptacije. Ker je v njej živelo osebje kraljeve družine, bo prenova precej draga.

Spa, soba za jogo ...

Britanski časnik The Telegraph je poročal, da si Harry in Meghan želita urediti še spa, sobo za jogo, sobo za dojenčka in prostore za Dorio Ragland, ko se bo mudila na obisku pri hčeri. Poleg tega pa bosta uredila še prostore za varuško in varnostnika. Za razliko od razkošnega stanovanja, v katerem živita Kate Middleton in princ William s tremi otroki, je Frogmore Cottage po standardih kraljeve družine zelo skromna nepremičnina.

Ker sta vojvoda in vojvodinja Suseška delovna člana kraljeve družine, bo strošek prenove poravnan iz posebnega vladarskega sklada, ki ga polnijo britanski davkoplačevalci. Vsa dodatna dela, ki bodo naročena izven okvira odobrene adaptacije, pa bosta zakonca poravnala sama, še poroča Daily Mail.

Varnostni sistem

Eden izmed večjih stroškov prenove bo tudi postavitev ustreznega varnostnega sistema. Okoli vile Frogmore Cottage je trenutno postavljena le nizka jeklena ograja, na katero je obešen napis "zasebno zemljišče". Vidna člana kraljeve družine bosta morala varnost okoli hiše in pred njo bolj okrepiti.

Selitev v nov dom naj bi bila načrtovana enkrat prihodnje leto. Želja zakoncev je, da bi se vanjo vselila še pred prihodom dojenčka, ki naj bi na svet prijokal prihodnjo pomlad.