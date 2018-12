"Mlada kozmopolitska družina je ob nakupu stanovanja v samem osrčju stare Ljubljane želela dom, ki bo služil sodobnemu načinu življenja in odražal njihovo dinamično energijo ter ljubezen do lepega," pojasnjuje arhitektka Nina Štajner, ki je v originalnih značilnostih stanovanja videla velik potencial in jih v veliki meri tudi vključila v novo podobo domovanja.

Stanovanje se nahaja v večstanovanjski stavbi pod grajskim hribom, katere izvor datira v srednji vek in je bilo temu primerno večkrat prezidano ter obnovljeno. Dvosobno stanovanje, ki meri 90 kvadratnih metrov, se po besedah arhitekte ponaša tudi z zasebnim atrijem, ki je vkopan v grajski hrib in ponuja mirno zavetje pred mestnim vrvežem.

Ohranili štukature in obokane stropove

"Z lastniki smo se zaljubili v originalne lastnosti prostora: obokane stropove, štukature in starinski parket, želeli pa smo mu vdahniti pridih urbanosti in glamurja. Prenove smo se lotili z veliko mero spoštovanja do obstoječega stanja in obnovili večino štukatur ter restavrirali vhodna vrata," pripoveduje arhitektka. Med gradbenimi deli se je izkazalo, da je parket preveč poškodovan za obnovo, zato so ga po besedah sogovornice zamenjali s sodobno interpretacijo – francosko ribjo kostjo.

"Ena glavnih slabosti v stanovanju je bila slaba naravna osvetlitev, saj se stavba z okni odpira le na atrija. Druga pomanjkljivost je bilo pomanjkanje shranjevalnih in servisnih površin," pripoveduje Štajnerjeva in dodaja, da so posegli v tloris stanovanja, in sicer na račun nekaj odvzetih metrov kuhinji je nastal utiliti. V njem je zdaj dovolj prostora za pralni in sušilni stroj, bojler in druge tehnične aparate, namenjen pa je tudi garderobni omari. Skrit je za svetlo betonsko steno, vrata pa so zaradi nevidnih podbojev skoraj nevidna. Kot pravi arhitektka, zaradi tega posega funkcionalnost kuhinje ni prav nič okrnjena.

Dnevna soba kot plesna dvorana

Pomanjkanja naravne svetlobe v stanovanju so rešili z uporabo svetlih barv in odstranitvijo pohištva ob oknih. "Najbolj drzno rešitev smo uporabili v dnevnem prostoru, kjer smo celotno steno prekrili z antičnimi ogledali. Ta odbijajo svetlobo in vizualno povečajo prostor, v kombinaciji z dramatičnim lestencem pa dnevna soba na pogled spominja na pravo plesno dvorano," pojasnjuje Štajnerjeva, ki se je skupaj z naročnico lotila procesa staranja ogledal kar s pomočjo navodil s spleta, zato je končni rezultat še toliko bolj poseben.

Kuhinja je po besedah arhitektke oblikovana v svežih, nevtralnih odtenkih in v izčiščenih sodobnih linijah. "Stena v teksturi betona poskrbi za urbani pridih, črni detajli pa dodajo grafični poudarek. Viseče svetilke nad jedilno mizo so reciklirane, saj so se pred prenovo osvetljevale dnevno sobo," je še povedala Štajnerjeva.

Kopalnica je doživela temeljito preobrazbo, saj je imela po besedah arhitektke zelo slabo razporeditev. Pralni stroj so premaknili v utiliti, kad pa nadomestili s prho. Ta dva posega sta omogočila boljši izkoristek in oblikovanje prostora, ki zdaj spominja na kopalnico v luksuznem butičnem hotelu. "Glavni vizualni poudarek je talna keramika, ki s svojim dramatičnim vzorcem prostoru doda pečat. Preostali elementi so vizualno nevtralni in večinoma izdelani po meri," še pravi arhitektka. Kopalnico, ki je brez naravne svetlobe, osvetljujejo svetila v obliki LED-traku in luči ob ogledalu. Črni vzorec na keramičnih ploščicah dopolnjujejo črne armature. Enake keramične ploščice kot v kopalnici so uporabili tudi na dolgem in ozkem hodniku, s katerimi je arhitektka poskrbela za optično dinamiko. Stenske svetilke so nadomestili s stropnimi – visečimi žarnicami, ki lepo poudarijo obokan strop. "Vhodna vrata so restavrirana, na žalost pa ni bilo mogoče poustvariti točne obdelave lesa, zato smo sprejeli drzno odločitev in jih pobarvali s sivo modrim odtenkom," pojasnjuje arhitektka.

Z mahom obrasla stena

V spalnici so originalno kamnito steno, ki je vidna in daje poseben pečat temu prostoru, uravnotežili z mehko preprogo in po meri narejeno oblazinjeno posteljo z visokim vzglavjem v žametno modri tkanini. "Zlati viseči nočni svetilki ob straneh postelje na pogled delujeta kot dragocena dragulja in poskrbita za nežno ambientalno svetlobo," še pravi sogovornica. Spalnica ima izhod v atrij, v katerem je stena, ki je del grajskega hriba in je obrasla z mahom. V atrij so umestili po meri izdelano betonsko letno kuhinjo in udobno vrtno pohištvo.