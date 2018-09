Meghan Markle in princ Harry, ki se bosta v Avstraliji mudila na športnih igrah veteranov, Invictus Games, sta domnevno najela vilo po imenu Villa del Mare. Hiša s številnimi spalnicami in razgledom na zaliv, stoji na ulici Wolseley Road v Point Piperju (to je šesta najbogatejša ulica na svetu) in ponuja 2000 kvadratnih metrov bivalne površine na treh etažah. Ima vinsko klet, zasebno telovadnico in krilo, ki bo paru omogočil popolno zasebnost. Meghan in Harry se bosta lahko sprostila v bazenu in se sprehodila po urejenih vrtovih.

Hišo je leta 2015 za 41 milijonov dolarjev kupila Lola Wang Li. Nakup je polnil strani časopisov, saj je nova lastnica vilo odkupila od najbogatejšega Kitajca Xu Jiayina. Ta je hišo moral prodati, ko je takratni avstralski finančni minister Joe Hockey razkril, da je Jiayin vilo kupil z nezakonito pridobljenim denarjem. Najbogatejši Kitajec je vilo kupil za 39 milijonov dolarjev in pri podaji zaslužil le slaba dva milijona. Wang Lijeva je vilo začela oddajati bogatašem - med drugim tudi kraljevim družinam.

Vila združuje klasični avstralski stil in takšen, ki ga najdemo v vilah v Toskani. Notranja oprema je sveža in moderna, kot tudi pohištvo. Več poglejte v videu:





Meghan in Harry v Avstralijo prihajata 20. oktobra, odhajata pa 27. To bo samo eden izmed njunih postankov, saj bosta obiskala še Fidži, Tongo in Novo Zelandijo.