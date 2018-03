Ko se uresničijo sanje

V slikoviti vasici Augustinusga v obmorski pokrajini Frizija sta že živeli Miriamina mama in sestra, zakonca pa sta ju pogosto obiskovala. Odločila sta se, da si bosta najprej najela domovanje in še naprej iskala za nakup primerno hišo, ki bi jo po potrebi obnovila. Ko sta se nekega dne sprehajala skupaj z drugimi družinskimi člani, sta zagledala zapuščeno hiško. Komaj jo je bilo videti, saj jo je skoraj povsem preraslo grmovje.

»Ko sva iskala hišo, sva si želela tri stvari,« pripoveduje Miriam. »Lesena tla, spodobno kopalnico in vrt, v katerem bi lahko uživala v zasebnosti.« Čeprav je bila hišica dolga leta zapuščena in je ni nihče vzdrževal, je bila pod načetim površjem še vedno v dobrem stanju. Poleg tega je izpolnjevala vsa njuna merila, zato sta jo kupila.

Začela se je obnova. Korenito sta obrezala grmovje, zunanje zidove pa pobarvala z nebesno modro barvo, ki sta jo popestrila z belimi okrasnimi linijami. Notranje stene sta pobarvala v belo, čudovita ročno izdelana tla pa pobrusila in prav tako pobarvala z belo oljno barvo, kar je pripomoglo k temu, da je hiša videti svetlejša in bolj zračna. Sledila je obnova kuhinje: odstranila sta vse stare omarice in jih nadomestila s sestavljivimi belimi kuhinjskimi elementi, opremljenimi z usnjenimi ročaji – kar je majhen detajl, ki pa zelo pripomore k bolj sodobnemu videzu in daje pohištvu osebno noto. Nad osred­njim delom kuhinje je strešno okno, zaradi katerega je prostor še toliko prijetnejši za družinska in prijateljska srečanja.

Ker sta se morala Miriam in Arnold prilagajati omejenemu proračunu, celotne obnove nista izpeljala v eni potezi. Potem ko sta približno leto dni že živela v hiši, sta se odločila, da se bosta lotila podstrešja, glede katerega sta imela prav poseben načrt: vgradila sta veliko strešno okno, s katerim se je vse spremenilo. Nastali sta dve sobi, ki sta med seboj povezani s hodnikom. Ena je postala njuna spalnica, druga pa ima za zdaj vlogo velike garderobe. »Ko se bova odločila za naraščaj, bo tu zagotovo nastala otroška soba,« se smeji gostiteljica.

V popolnem nasprotju z njunim prejšnjim domovanjem, ki je bilo opremljeno v romantičnem slogu s čipkastimi prti in volančki, si je Miriam zdaj zaželela malce bolj zadržano vzdušje z lesom, kovino in bolj umirjenimi barvami, kot so bela in odtenki sive: »Ti naravni barvni odtenki vnašajo v najin dom občutek miru. Močne barve se mi zdijo zdaj preveč vsiljive in se jim izogibam celo pri izbiri oblačil.«

Deloma zato, ker sta imela na voljo omejeno vsoto denarja, predvsem pa zaradi tega, ker ju to neizmerno veseli, sta kar nekaj kosov pohištva in dodatkov izdelala sama. Zakonsko posteljo, na primer, sta sestavila iz neobdelanih desk, posteljno vzglavje pa je iz vezane plošče. Njun izdelek je tudi klop na koleščkih, ki stoji ob vznožju postelje. V beli barvi in prekrita z mehkimi blazinami deluje prijetno domačno. »Nikoli ne kupujeva dragih dizajnerskih izdelkov. Zelo rada sama ustvarjava različne stvari v skandinavskem slogu,« pravi Miriam.

Ko je napočil čas za ureditev kopalnice, sta z možem točno vedela, kaj želita – svetlo in elegantno kopalnico s posebnimi detajli v betonu in lesu, kot je, denimo, širok dvojni umivalnik iz betona. Prostorna kopalnica se ponaša s po meri izdelanimi policami in veliko kopalno kadjo. »To je bil sila zabaven projekt, ki sva ga ustvarila skupaj,« je zadovoljna Miriam. »Resnično sva zaljubljena v to najino čudovito kopalnico!«

Na vrtu pred hišo sta odstranila odvečno grmovje, tako da je vse skupaj videti odprto. Pustila sta le živo mejo iz pušpana in nekaj dekorativnih grmov ob hiši. Njun zasebni vrt je za hišo. V toplih mesecih je tam njuna druga dnevna soba, oaza z udobno vrtno sedežno garnituro v njunih najljubših naravnih in nevtralnih barvah.

»V trenutku sva vedela, da je ta hiša za naju idealna. Potrebovala je le nekaj ljubezni in nege,« sklene Miriam. Prav to sta ji dala njena nova mlada lastnika, ki sta jo spremenila v nadvse prijetno in udobno domovanje.