Brez strahu pred črnimi površinami

Zidovi, tla in pohištvo v družinski hiši v Heinsbergu v Nemčiji so brezčasni, pre­prosti in naravni. Toda ni bilo vedno tako. »Ko smo pred dvajsetimi leti zgradili hišo, smo imeli strop obložen z bukovim opažem in opremo v sivomodrih barvnih odtenkih kakor vsi drugi,« se spominja Bianca z nasmehom na obrazu. »Včasih se kar zgrozim, ko pomislim na tisti čas.« Še dobro, da zna gledati v prihodnost. Zdaj v vseh sobah prevladuje skandinavska neposrednost, ki ustvarja umirjeno in elegantno vzdušje. Tudi v božičnem času ostaja zvesta svojemu slogu. »Res imam nekaj drobnih rdečih okras­kov, vendar mislim, da se jih bom že po tednu dni naveličala.«

Bianca raje še naprej nadgrajuje svoje projekte, pri katerih poudarja predvsem lastno ustvarjalnost. Pogosto uporabi samo nekaj do takrat neuporabnih predmetov in čisto malo barve. Tako pričara okraske za adventni in božični čas, vsi pa so gotovo neponovljivi in jih je mogoče videti samo pri njej doma, kjer jih občudujejo tudi njen mož in otroka. Takšna mešanica starega in novega ustvarja sodobno naravno vzdušje, ki je značilno za Skandinavijo in je priljubljeno marsikje po svetu. Kakor vse ženske, ki navdušeno okrašujejo svoj dom, se je tudi Bianca pripravljena sprijazniti s tem, da je katerega od njenih stolov sicer zelo prijetno pogledati, vendar je morda manj udoben. Toda ljudje, ki tako radi oblikujejo in okrašujejo stvari, pravzaprav nimajo dovolj časa, da bi dolgo sedeli na stolih.

!!galerija!!





Niso vse smrečice zelene

V dnevni sobi, v kateri prevladuje zimska umirjenost, so ena od lastničinih rešitev, uporabna predvsem za tiste, ki tudi slike na stenah pogosto dopolnjujejo in premeščajo, letve pod stropom, na katere so slike obešene z vrvicami. Tako je mogoče vedno znova okrasiti stene, ne da bi bilo treba vrtati dodatne luknje. Nekatere od slik so okrašene tudi s smrečicami – resnici na ljubo je v hiši več božičnih drevesc, tista iz suhih vejic se ujemajo z barvami, ki prevladujejo v prostoru, spet druga so narisana. Eno denimo na hodniku pred spalnico, kjer visi črna tabla z lesenim okvirjem – ponavadi je tako, da vsebina na njej ustreza vsakemu letnemu času posebej.

Ustvarjalna lastnica in njena hčerka sta srečni, če je okoli njiju več takšnih površin. Tako Bianca vsakemu letnemu času ustrezno poriše in okrasi vratca kuhinjskih omaric, prebarvana z barvo za table ­– in tudi tu se zdaj bohoti novoletna jelka.

Doma poskusite tole: tablo lahko popišete in porišete tako, da bo vsebina na njej ustrezala vsakemu letnemu času posebej. Če nimate table, pobarvajte desko ali platno z barvo za table. Druga možnost je temeljna barva z magnetnim učinkom.