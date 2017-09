Pasje udobje: Moderne slovenske ute

V podjetju Gute d.o.o. sami zasnujejo in izdelajo pasje ute. Vse so narejene iz jelovine. »Pri pasji uti je pomembna zaščita psa v vročih poletnih dneh in še dodatno v zimskih razmerah. Uta mora imeti dva prostora, da se ustvari vetrolov, ki psu omogoča bivanje tudi v izjemno hladnem okolju. Dodatno je pomembno dvojno dno, ki prepreči prenos hladu iz tal na spalno površino v pasji uti. Tako je pes na toplem in vse, kar potrebuje, je odeja,« nam je pojasnil Rok Gulič. Za dobro počutje psa je pomembno, da ima uta okno, ki psu omogoča spremljanje dogajanja na dvorišču, kar pomeni, da pes ob prihodu znanih oseb ne bo lajal. »Naše ute imajo tudi dvižno streho, ki omogoči čiščenje notranjosti ter spremljanje razvoja pomladka psice,« je še dodal Gulič.

V arhitekturnem biroju SoNo arhitekti so v sklopu linije modernih hiš Blackline, ki so jih oblikovali za podjetje Lumar, razvili tudi moderna domovanja za hišne ljubljenčke. »Ti veliko družinam predstavljajo njihovega nepogrešljivega člana, kateremu je potrebno zagotoviti enako kvaliteto in udobno bivanje,« so pojasnili v biroju SoNo arhitekti.

»Dizajn objektov zaznamujejo čiste linije, prijazne oblike, ekološki in kvalitetni materiali in dovolj veliki prostori za počitek,« so zapisali na svoji spletni strani. Hišice so različnih velikosti, z različnimi oblikami streh in iz materialov, ki omogočajo suh dom ter potrebno zaščito pred vetrom in mrazom.

Hišice se lahko pohvalijo s prostornostjo, velikimi okni in leseno teraso. Ena izmed hišk je oblikovana kot na bok prevrnjen sod, kjer ima kosmatinec priložnost v senci opazovati okolico.

Pri mizarstvu Markelj izdelujejo pasje hišice iz hrastovega lesa. »Sestavljena je iz podesta spodaj, vsaka stranica je posebej sestavljena iz vnaprej obdelanih hrastovih elementov, ki so med seboj vijačeni na notranji strani,« je pojasnil Jan Jurjevec. V notranjosti hišice je vmesna stena, ki ublaži veter in padavine, na predelu vhoda pa nadstrešek,« je opisal. Uta ima dvižni pokrov za lažje čiščenje. »Pred to uto je imel kuža že neko višjo površino, kjer je počival. Površina je prešla v ravno streho, oblika pa je bila stvar trenutnega navdiha,« je še dodal.

