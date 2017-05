Sadje in zelenjava z največ pesticidi

Ameriška neprofitna organizacija Environmental Working Group (EWG) vsako leto pripravi lestvico pridelkov z najvišjo vsebnostjo pesticidov. Pod drobnogled vzamejo 48 najbolj priljubljenih vrst sadja in zelenjave. Ameriško ministrstvo za kmetijstvo v ta namen pregleda več kot 35.200 vzorcev, ki jih testirajo na vsebnost pesticidov šele tedaj, ko so ti pripravljeni za uživanje. To pomeni, da jih prej temeljito operejo in, kadar je to primerno ali potrebno, tudi olupijo. Tudi po tovrstni obdelavi je na mnogih vrstah sadja in zelenjave še vedno mogoče zaznati ostanke pesticidov.

Količina pesticidov se razlikuje od ploda do ploda. Nekatere denimo ščiti debela skorja ali lupina, ki otežuje prehajanje ostankov pesticidov v notranjost (takšni so denimo avokado, koruza, mango, …), a večina vrst sadja in zelenjave takšne zaščite nima. Tak primer so denimo jagode. »Te vedno vsebujejo veliko ostankov pesticidov, saj nimajo zunanjega zaščitnega sloja, poleg tega rastejo neposredno na zemlji,« pojasnjuje Sonya Lunder iz omenjene organizacije. Podoben primer je tudi špinača, ki je na lestvici pridelkov z najvišjo vsebnostjo pesticidov z lanskega osmega mesta napredovala na drugo. V njej so denimo odkrili precej visok nivo fungicidov in insekticidov.

Majhne količine pesticidov v sadju in zelenjavi ne povzročajo zdravstvenih težav, medtem ko dolgotrajno akumuliranje večjih količin teh kemikalij v telesu lahko vodi do resnih zdravstvenih zapletov.

Študija, ki so jo pred leti izvedli ameriški znanstveniki, je denimo pokazala, da življenje v bližini področij tretiranih s pesticidi, lahko vpliva na nevrološki razvoj dojenčkov. Ne glede na to, o posledicah dolgotrajnega vsakodnevnega uživanja hrane tretirane s pesticidi, v resnici vemo bore malo.

Za čiščenje uporabite sodo

Ostanke pesticidov iz sadja in zelenjave je praktično nemogoče popolnoma odstraniti, veliko pa bomo naredili že s temeljitim umivanjem in po potrebi tudi lupljenjem pridelkov. Pomagamo si lahko z jedilno sodo bikarbono, ki temeljito odstrani umazanijo, ostanke zemlje, voska in pesticidov s površine sadja ali zelenjave. Primerna je za čiščenje vseh vrst pridelkov, zadostuje pa že žlica sode, ki jo raztopimo v vodi.

Sadje in zelenjavo z občutljivo povrhnjico (listnato zelenjavo, jagodičevje, …) za deset minut potopimo v vodo, v kateri smo raztopili sodo ter nato temeljito speremo pod tekočo vodo. Za pridelke s tršo lupino (paradižnik, paprika, jabolka, breskve, slive, …) pa uporabimo zmes sode bikarbone in vode v razmerju 3:1, s katero z rokami zdrgnemo površino sadja ali zelenjave, nato pa jo temeljito speremo pod tekočo vodo.

