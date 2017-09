Najpogostejše napake pri kisanju zelja in repe

– Če premalo solimo, je zelje premehko. Takšno je lahko tudi, če so temperature kisanja prenizke ali pa se nam zaradi slabega čiščenja in prisotnosti zraka v zelju na vrhu razvijejo plesni.

– Preveč soljena zelje in repa sta pogosto žilasta, trda.

– Napake vonja in okusa so lahko posledica predolgega skladiščenja surovega zelja v neprimernih prostorih, premajhnega števila mlečnokislinskih bakterij (razlog je prepozna ali čezmerna uporaba zaščitnih sredstev med pridelavo).

– Rdečkasto in sivkasto obarvanje je posledica prisotnosti kisika, ki omogoči razvoj in rast kvasovkam in plesnim – povzročajo nepravilno kisanje.

