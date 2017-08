Čaj za pomoč rastlinam po toči

Rman spodbuja vegetativno rast, kopriva krepi asimilacijo in pretakanje sokov, kamilica deluje antiseptično. Rastline se bodo hitreje obnovile, ranjena, poškodovana tkiva zacelila, preprečili pa bomo tudi razvoj bolezni.

Okrepimo rastline

Da bodo rastline krepke in odporne proti boleznim in škodljivcem, jih enkrat na teden škropimo s pripravkom iz koprive. Tega pripravimo iz pol kilograma sveže ali 100 g suhe zeli, ki jo prelijemo s petimi litri hladne vode in pustimo stati dan do dva. Tekočino precedimo in nerazredčeno škropimo po rastlinah.

