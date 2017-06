Afrodiziaki z domačega vrta

O njih ne gre dvomiti, še zlasti, če so iste rastline nedvomno dobile enak sloves na različnih koncih sveta. Lep primer je česnov sok, ki so ga zaradi toničnih učinkov (vpliv na napetost tkiva) kot afrodiziak slavili že egiptovski faraoni, njegov sorodnik šopasti česen pa je čislan na Kitajskem, kjer v ta namen uporabljajo sok njegovih semen. Mnogo afrodiziakov vsebuje substance, ki na splošno pripomorejo k zdravju, kar pa posledično pomeni tudi izboljšanje spolnih funkcij, druge pripomorejo k boljši prekrvavljenosti tkiv (tudi urogenitalnega trakta), tretje na sproščanje serotonina in endorfinov v možganih, s čimer vplivajo na občutek sproščenosti in boljše razpoloženje, pri nekaterih raziskave navajajo placebo učinek ... Poleg tega v mnogih kulturah za spolna poživila velja hrana, ki po obliki asocira na moško ali žensko spolovilo ali pri katerih je lahko senzorični užitek ob uživanju uvod v spolni akt.

Beseda afrodiziak izhaja iz imena starogrške boginje lepote, ljubezni in spolnega poželenja Afrodite, in če ostanemo samo še hip v antiki, rimski učenjak Galen je denimo priporočal hrano, ki povzroča napenjanje in vetrove v prebavilih, ker je verjel, da lahko omogočijo erekcijo enako kot tvorbo plinov. In zdaj v sedanjost: vabimo vas, da sami preizkusite naslednjih devet dražil z domačega vrta.

Šparglji

Ljudje pripisujejo špargljem lastnosti afrodiziaka zaradi oblike, ki bolj ali manj stilizirano spominja na falus, vendar pa k povečanju libida prispevajo predvsem druge stvari: vsebujejo namreč veliko folne kisline, vitaminov A in E, ki spodbujajo tvorbo spolnih hormonov, posredno pa poživljajo telesno poželenje. Prek ledvic delujejo na tkivo diuretično in očiščevalno. Ljudje pravijo, da imajo tisti, ki radi jedo šparglje, veliko ljubimcev.

Jagode

Jagode sodijo v sam vrh seznama hrane, ki poživlja spolnost. Podobno kot pri špargljih ima pomembno vlogo folna kislina, pomemben je tudi vitamin B, in kar utegne biti odločilno: tvorba spermijev pri moškem, ki poje veliko jagod, je večja.

Artičoke

Za artičoke velja, da jih pri nas uspešno pridelujemo le na Primorskem, kjer lahko kot toploljubne trajnice prezimijo. Sloves afrodiziaka jih spremlja vsaj že od antike. Pred stoletji je veljalo, da jih smejo uživati samo moški, zato je bila Katarina Medičejska, njihova velika ljubiteljica, ki jih je zanesla tudi na francoski dvor, deležna velikega zgražanja. Zgodovina poroča, da si jih je obilo privoščil tudi angleški kralj Henrik Osmi.

Bazilika

Bazilika ima, poleg tega da izboljša okus in vonj prehrane, zaradi omamne arome učinek afrodizika. V verovanju hindujcev varuje pred boleznijo in demoni in zagotavlja plodnost in živahno spolnost. Največ zaslug za te lastnosti imajo esencialna olja, tanini in vitamini.

Česen in šopasti česen

Česen ne varuje samo pred ugrizom vampirja, temveč lahko ob izrekanju pravih čarovnih besed moškega reši tudi impotence. Veliko moč mu pripisujejo mnoge kulture sveta (se morda spomnite filma Pršut, pršut s Penelope Cruz in Javierjem Bardemom?) Poleg tega, da ima antibiotične lastnosti, povečuje prekrvavljenost in toploto v spodnjem abdomnu in napenja tkiva. Viri, ki navajajo česnovo dragoceno moč, pa ne posvečajo pretirane pozornosti, kako na libido deluje njegov močni vonj. Na zgornji fotografiji je šopasti česen, ki je zelo priljubljen v azijski kuhinji.

Zelena

Pri tej vrtnini je največ dragocenih sestavin za spolno slo v gomolju, bodisi surovem ali kuhanem. Vsebuje namreč precej železa, kalcija, magnezija in fosforja, ki delujejo na tkiva tonično in poživljajoče.

Fige

Moško in žensko spolno slo, pri moških pa tudi posteljno vzdržljivost naj bi to sadje dvigovalo predvsem zaradi specifične sestave aminokislin. Menda pa spodbudno vpliva na libido tudi senzorično okušanje njenih sladkih zrnc.

Špinača

Japonski znanstveniki so spodbudno delovanje špinače na spolno željo pripisali predvsem delovanju magnezija na krvni obtok, torej tudi na prekrvavljenost spolnih organov tako pri moških kot ženskah. Kot pri drugi zeleno obarvana zelenjavi imajo zelo pomembno vlogo folati.

Sladki krompir

Sladki krompir, katerega pridelavo preizkuša pri nas čedalje več ljudi, je čislan predvsem kot poživilo za ženske, in sicer zato, ker vsebuje spojine, ki so primerljive z gradniki za ženske hormone.