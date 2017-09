Okrasne rastline, ki čistijo zrak

Spatifil

Spatifil iz družine kačnikovk je tudi s strani Nase označen za eno izmed najboljših okrasnih rastlin za prečiščevanju zraka. Elegantni beli cvet in temnozeleni listi bodo prostoru dodali nekaj stila, iz zraka pa bodo pobrali spore plesni. Rastlina bo nevtralizirala škodljive pline kot so benzen, formaldehid in ogljikov monoksid, zaradi česar bo kvaliteta zraka bistveno boljša in z njo tudi spanec.

Spatifil bo uspeval glede na količino svetlobe, ki jo bo prejel. Tropska rastlina v svojem naravnem okolju ni vajena obilne sončne svetlobe, zato bo tudi v stanovanju prenašala polsenco. Če jo želimo postaviti na svetlo mesto, pa moramo to storiti postopoma. Spatifil je enostaven za nego in zahteva zelo malo pozornosti, zato je primeren za delovne prostore in pisarne.

Sivka je vsestransko uporabna rastlina, ki prostore navda z vonjem, ki deluje pomirjujoče in dobrodejno. Sivkino eterično olje pomaga pri nespečnosti in nemirnosti. Poleg tega pa iz stanovanja odganja molje. S svojo prefinjeno vijolično barvo bo sivka odlična okrasna rastlina za vse, ki se ne morejo pohvaliti s pretirano skrbnostjo do rastlin.

Ker raste v toplejših evropskih krajih bo potrebovala le veliko sonca ter tu in tam malo vode. Ustreza ji suho okolje, zato ne pretiravajte z vlažnostjo zraka v prostoru.

Zlati potos prečiščuje zrak v prostoru s tem, da iz njega odstranjuje formaldehid in ogljikov monoksid. Boljša kvaliteta zraka bo poskrbela tudi za boljši spanec. Zlati potos je izredno nezahtevna rastlina, ki dobro prenaša nihanje temperature kot tudi pomanjkanje svetlobe. Tudi zalivanja ne potrebuje tako pogosto, da bi nanjo lahko pozabili.

Taščin jezik iz prostorov odstranjuje formaldehid, ksilen, benzen, trikloretilen, toulen in dušikov oksid. Poleg vsega pa ogljikov dioksid spreminja v kisik. Okrasna rastlina zahteva veliko svetlobe, vendar ne pretiranega zalivanja.

S čopasto zelenčico boste v zraku zmanjšali količino formaldehidov in ogljikovega monoksida. Rastlina, ki je svoje ime dobila po čopasti ''pričeski'', zahteva zelo malo nege. Potrebuje le vlažno prst in veliko svetlobe. Pazite, da je ne boste preveč zalivali, saj zaradi previsoke vlažnosti prsti lahko zgnijejo korenine in rastlina se bo posušila. Čopasta zelenčica bolje uspeva pri nižjih temperaturah.

