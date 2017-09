Kako posadimo okrasne čebulnice

Kakor smo zapisali v članku o poznopoletnih opravilih v okrsnem vrtu, se po čebulice okrasnih čebulnic, čebulčka in česna, ki jih bomo sadili jeseni, opravimo že septembra, da se v trgovini ne bi izsušile in da bi imeli večjo izbiro. Načeloma imamo čas za sajenje vse do začetka zmrzali, torej dokler lahko prekopavamo zemljo ali v pripravljeno prst potisnemo sadilni klin. Mraz, ki bo prišel z zmrzaljo, pa je pomemben, ker da čebulicam znak, da morajo začeti tvoriti korenine in oblikovati zasnovo cveta. Zaradi te lastnosti lahko čebulnice, če želimo, da bi nam v lončkih na balkonu ali v sobi zacvetele denimo že za božič, prelisičimo tako, da damo čebulice za nekaj časa v hladilnik.

Pri sajenju sta ključni priprava podlage in globina sajenja. Ker nobena od okrasnih čebulnic (močvirski tulipan je izjema) ne mara zastajanja vode, morajo biti tla odcedna, ne ilovnata, prekopana globlje, kot bomo sadili. Po potrebi naredimo čebulicam posteljico tako, da globljo plast prsti zmešamo s peskom za drenažo.

Ko izbiramo čebulice, pazimo, da ne kalijo, da niso mehke in da na površini ni opaziti risbe od plesni. Če presodimo, da so zdrave, so lahko tudi brez suhih luskolistov. Sadimo tako globoko, kot znaša dvojna debelina čebulice, mišljeno od mesta, iz katerega so izraščale korenine. Pazimo, da je ta del spodaj. Če se nam bo čebulica preobrnila, bo kalček iz nje pokukal pozneje. Pri mešanih zasadit­vah začnemo saditi z najbolj debelimi čebulami in končamo z najmanjšimi. Razdalje in globine sajenja so ponavadi označene na embalaži. Čebulic ne sadimo v mokro zemljo, jih pa po sajenju lahko zmerno zalijemo. Jarice in anemone bodo spomladi zacvetele, če jih bomo pred sajenjem pošteno namočili v vodi. Predvsem tulipane položimo v zemljo v namenskih plastičnih košarah, da jih zaščitimo pred voluharjem. Narcise, denimo, temu glodavcu smrdijo.

Še namig: poleg okrasnih čebulnic, ki jih sadimo ponavadi, poskusimo vsako leto še kakšno vrsto, ki je nismo navajeni, denimo še pred žafrani cvetoče jarice in mrežaste perunike ali spomladanske luke. Načrtujmo zasaditev tako, da nam bodo čebulnice popestrile gredice s trajnicami, ki bodo pozneje prekrile njihove rumeneče liste.

PREBERITE ŠE: Spomladanske čebulnice: Sadimo, ko odpada listje