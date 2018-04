Zvoki elektronskih naprav motijo hišne ljubljenčke

Dr. Sheila Carrera-Justiz, asistentka na katedri za nevrologijo na univerzi na Floridi za veterino pojasnjuje, da je zaradi izostrenega sluha svet, v katerem živijo psi, povsem drugačen od našega. Slišijo vse, kar slišimo ljudje in še več. »Pred kratkim sem kupila nov pomivalni stroj, ki je zelo tih. Psi se nanj ne odzivajo, ko pa se pred hišo ustavi tovornjak, ki pobira smeti … to je druga zgodba,« je dodala Carrera-Justizeva.

Dr. Katherin Houpt, strokovnjakinja z univerze Cornell dodaja, da se psi odzivajo na precej višje frekvence, kot jih zazna človeško uho. »Moji psi se bojijo alarma za dim. Morda pes nori zaradi stvari, ki je njegov lastnik sploh ne sliši,« dodaja. Ljudje slišimo frekvence od 20 Hz pa do 20 kHz, z leti pa se razpon zmanjša. Psi slišijo frekvence do 45 kHz, mačke pa celo do 64 kHz. Za njih je zvok, ki ga mi označujemo za ultrazvok, povsem navaden zvok.

Kako zvok moti živali?

Kaj se dogaja s hišnimi ljubljenčki, ki so izpostavljeni zvokom, ki jih ljudje ne slišijo? Dr. Jeremy G. Turner z univerze v Južnemu Illinoisu izpostavlja raziskavo iz leta 2005, v okviru katere so preizkušali, kako zvok vpliva na živali v laboratoriju. Ugotovili so, da različni zvoki vplivajo na srčni utrip in ritem spanja pri živalih ter so zaradi tega bolj nagnjene k epileptičnim napadom. Raziskava iz leta 2015 je pokazala, da so mačke občutljive na visoke frekvence, ki jih oddajajo mobilni telefoni, računalniški tiskalniki ali celo aluminijasto folijo, ki jo mečkamo.

Kaj lahko storimo?

Da bi se doma znebili vseh naprav, ki oddajajo moteče zvoke, bi bilo skoraj nemogoče. Večina elektronskih naprav ni opremljena z opozorili o visokih frekvencah, ki so moteče za hišne ljubljenčke, ti pa ne znajo povedati, kaj jih moti. Kaj vseeno lahko storimo? Kadar kakšne naprave ne uporabljamo, jo izklopimo. Doma lahko uredimo sobo, v kateri ni nobenih elektronskih naprav ali LED sijalk. Vso medijsko opremo pospravimo v omaro in zapremo vrata. Pri izbiri LED sijalk pa izberemo tiste, ki imajo nižjo frekvenco utripanja.