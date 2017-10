﻿ Položaji spanja pri psih

Nore noge

Položaj spanja, pri katerem pes leži na hrbtu, tace pa so obrnjene navzgor, se imenuje »nore noge«. Pri tem položaju so psi ranljivi in v podrejenem položaju, saj je trebuh popolnoma razkrit. Psi, ki spijo v takšnem položaju, so sproščeni in samostojni. Svojim lastnikom sporočajo, da se počutijo dobro in varno.

Na boku

Na boku najpogosteje spijo mladički. Položaj naj bi bil sicer bolj primeren za krajši dremež, vendar nekateri psi tako spijo tudi dalj časa. Spanje na boku je udobno in kaže na to, da je pes v svoji okolici sproščen. Ker v tem položaju lažje dosežejo fazo REM, pogosto sanjajo, kar vključuje trzanje, premikanje tac, lajanje, brcanje. Psi, ki spijo na boku, so bolj mirne narave in brez skrbi, s svojo človeško družino pa imajo močne vezi.

Superman

Položaj spanja, pri katerim psi ležijo na trebuhu, iztegnjene pa imajo vse štiri tace, je priljubljen pri mladičih. Psi, ki spijo v takšnem položaju, se lahko hitreje zbudijo, vstanejo in nadaljujejo z igro. V takšnem položaju po navadi spijo bolj aktivni psi.

Koma

Položaj »koma« je podoben »norim nogam«, vendar sprednje tace pri tem položaju visijo čez prsi, zadnji taci pa sta v zraku. Pes v tem položaju spi na hrbtu ali na boku. Takšen položaj spanja bi lahko sporočal, da je psu prevroče (predvsem v poletnih mesecih). Hladi se tako, da razkrije svoj hrbet in dvigne vse tace ter se hladi prek blazinic. Ker je izpostavljen najbolj ranljiv del njegovega telesa, pes svojemu lastniku sporoča, da je sproščen in mu zaupa.

Na trebuhu

Psi, ki spijo na trebuhu, imajo sprednje tace iztegnjene ob telesu in ne naprej, kot pri položaju Superman. V tem položaju naj se psi ne bi dosti naspali, saj se njihove mišice ne morejo dovolj sprostiti, da bi dosegli fazo REM. Večina psov, ki spi na trebuhu, je zelo nežnih in sramežljivih.

V zvitku

Ko se pes zvije v klobčič med spanjem, se zaščiti pred mrazom, z repom pa si lahko pokrije smrček. Tako najpogosteje spijo volkovi in divji psi, saj imajo v tem položaju dobro zaščiten trebuh. Če vaš mladiček spi v tem položaju, lahko pomeni, da ga zebe, ali pa ga je strah okolice. Tudi ta položaj je najmanj udoben za spanje, saj je mišice ne morejo dovolj sprostiti, da bi pes dosegel REM fazo v spanju. Vendar pa je takšen položaj spanja pogost pri psih v mrzlih mesecih, ko lažje ohranjajo telesno temperaturo.

Hrbet ob hrbtu

Psi v krdelu spijo tako, da se dotikajo s hrbti. Na takšen način si sporočajo, da so del skupine. Če se vas vaš pes ponoči dotika s hrbtom, pomeni, da vas je sprejel in vam zaupa.