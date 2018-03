Eterična olja škodujejo mačkam in psom

»Vsa eterična olja so strupena za hišne ljubljenčke, stopnja ogroženosti pa je odvisna od koncentracije, količine in načina izpostavljenosti,« so opozorili na APCC. »Najbolj škodijo oziroma so lahko celo smrtno nevarna za mačke in pse, ki trpijo za astmo ali imajo dihalne težave. Smrtni primeri so sicer redki, a se lahko pojavijo,« so še dodali. Olja so nevarna tudi drugim domačim živalim: zajcem, morskim prašičkom, hrčkom in različnim vrstam ptic.

Na nedosegljivo mesto

Hišni ljubljenčki, ki so bili izpostavljeni eteričnim oljem, so bruhali, dobili drisko, bili depresivni, nemirni ali pa jim je v zelo ekstremnih primerih padla telesna temperatura. Na APCC lastnike opozarjajo naj difuzorje uporabljajo samo kratek čas, postavljeni pa naj bodo na mesto, kjer jih pes ali mačka ne moreta doseči. Eterična olja naj bodo pospravljena tako, da jih pes ali mačka ne moreta doseči, se z njimi umazati ali jih pojesti. V primeru, da ima hišni ljubljenček težave z dihanjem, se uporabi eteričnih olj izognite.

Cimet škoduje psom in mačkam

APCC dodaja, da so razlike med eteričnimi olji: nekatera so živalim nevarna že v majhnih količinah, druga ne. Mačkam naj bi bila strupena predvsem naslednja: eterično olje cimeta, limone, nageljnovih žbic, evkaliptusa, poprove mete, bora, čajevca, ylang-ylanga, polaja (polegle mete) … Psom pa naj bi škodila eterična olja: cimeta, citrusov, polaja, poprove mete, bora, čajevca, ylang-ylanga, so navedli na spletni strani care2.com.