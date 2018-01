﻿ Čemerna mačka bogatejša za pol milijona evrov

Podjetje bo moralo odškodnino nakazati na račun lastnice čemerne mačke, Tabathe Bundesen, ki je s svojo kosmatinko zaslužila milijone. Čemerna mačka je videti kot da z ničemer ne bi bila zadovoljna, čeprav je njen videz posledica pritlikavosti in večje spodnje čeljusti. Leta 2014 naj bi svoji lastnici prinesla okoli 73 milijonov evrov, zaslužili pa sta jih prek oglasov, produktov, knjige in filma. Bundesenova je sicer to oceno zavrnila, točnega zaslužka pa javnosti ni želela razkriti.

Čemerna mačka je samo ena izmed hišnih ljubljenčkov, ki so svojim lastnikom prinesli bogastvo. V času družbenih omrežji je objava fotografij kosmatincev postala enostavna in hitra, najboljše fotografije pa svet lahko obkrožijo v nekaj minutah. Večina lastnikov zanimivih domačih živali danes služi s sponzorskimi pogodbami ali oglasi za določene produkte, poroča britanski časnik The Telegraph.

Kdo pa so drugi štirinožni zaslužkarji?

Eddie iz nanizanke Frasier

Parson russell terier Moose, ki je bil v nanizanki Frasier znan pod imenom Eddie, je vlogo dobil po šestih mesecih napornega dresiranja. Glavni razlog, da so se odločili prav zanj, je bila zmožnost, da je Kelseyju Grammerju lahko kar nekaj časa zrl v oči in ni odmaknil pogleda.

Moose naj bi za eno epizodo zaslužil osem tisoč evrov. Nanizanka se je vrtela deset let, kuža pa naj bi zaslužil okoli 5,2 milijona evrov. Poginil je leta 2006, ko je bil star 16 let, svoje premoženje pa je zapustil lastnici Mathilde Halberg, ki se poklicno ukvarja z dresuro psov.





Pal – Lassie se vrača

Dolgodlaki škotski ovčar Pal je upodobil slavnega štirinožca v filmu in na televiziji. Njegovi prvi vlogi v filmu Lassie se vrača je sledilo še šest filmov.

Pal je v času svoje »kariere« v 40-ih letih zaslužil okoli 2,17 milijona evrov. Poginil je leta 1958, ko je bil star 18 let, svoje premoženje pa je zapustil lastniku Ruddu Weatherwaxu.





Pomeranec Boo

11-letni pomeranec Boo je spletna senzacija postal leta 2010, na družbenem omrežju Facebook pa mu sledi kar 17 milijonov uporabnikov. Boo je zaslovel zaradi fotografije, ki so jo uporabniki delili med seboj. Ko ga je na Facebooku spremljalo že pet milijonov uporabnikov, je založniška hiša lastniku ponudila pogodbo za knjigo s fotografijami, Boo: Življenje najbolj simpatičnega psa na svetu (Boo: The Life of the World's Cutest Dog, op. p.).

Leta 2012 je Boo postal ambasador letalske družbe Virgin America in nastopal v videih, ki lastnikom hišnih ljubljenčkov svetujejo, kako potovati s štirinožci. Boo naj bi na leto zaslužil okoli 850 tisoč evrov (vse gre seveda v žep lastnici Irene Ahn).





Lil Bub

Mačka, ki trpi za pritlikavostjo, iz ust pa ji neprestano visi jezik (ker ima spodnjo čeljust krajšo od zgornje in ji manjka več zob), je zelo hitro postala spletna senzacija. Lastnik šest let stare mačke je Mike Bridavsky, ki prodaja več produktov, okrašenih s podobo Lil Bub. Pojavila pa se je tudi v filmu in na televiziji.

Bridavsky nikoli ni razkril, koliko zasluži s svojo mačko, čeprav naj bi po nekih ocenah na leto prejel 16 tisoč evrov samo prek objav na YouTubu. Visoki prihodki so mu omogočili, da je pustil svojo redno službo in več denarja podaril organizacijam, ki se borijo za pravice živali.