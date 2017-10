﻿ Vrtnarjenje naj bo užitek, ne garanje

Prijetna so ta druženja z mojimi strankami. Vsakič se vsi naučimo kaj novega. Da, tudi jaz. Kako neizmerno pomembne so izkušnje posameznikov! Toliko različnih dejavnikov vpliva na gojenje rastlin, da čisto mirne duše lahko rečem, da je vsak vrt svoj svet v malem. S svojimi mikro klimatskimi razmerami, prstjo, in tudi lastnikom, ki skrbi za ta vrt. Tudi zato hitri nasveti, oziroma odgovori na hitra vprašanja, nikoli ne morejo dati pravega odgovora. »Zakaj pa meni letos paprika ne uspeva?«, tipično vprašanje, ki zahteva hiter odgovor. Sama jim rečem »instant« nasveti. Ne dajem jih rada. Preden pridem do kakršnega koli zaključka, imam pred tem še cel kup vprašanj.

Svetovalne urice

Tudi zaradi tega sem uvedla svetovalne urice. Koliko laže je na štiri oči predebatirati zadeve, poiskati rešitve za težave, tudi na primerih na mojem ekološkem vrtu. Moj na novo urejeni kotiček za svetovanje je bil prejšnji teden ves čas poln mladih ljudi, ki šele začnejo vrtnariti. Tudi nekaj starih vrtnarskih mačkov se je odločilo, da ne bo več suženj vrtu, in prišlo pogledat, kako pravzaprav vrt živi in se razvija, če vrtnariš na tak način kot jaz. Nič prekopavanja, nikjer golih tal – vsak centimeter je pokrit ali z rastočimi rastlinami ali s slamo ali senom (pozimi tudi z listjem, za kar poskrbijo bližnje vrbe), posledično tudi skoraj nič pletja in skoraj nič zalivanja.

Rastlinam na mojem vrtu se prav dobro godi, tudi če me ni pogosteje v njihovo družbo. Poskrbela sem zanje, tako da ne potrebujejo moje prisotnosti ravno vsak dan.

Če pa se to ne sliši dobro, kaj ne!? Da, vrt je prostor za sprostitev, za uživanje v družbi rastlin, za opazovanje narave, tako rastlin, kot vseh živalic, ki se znajdejo na našem vrtu. Meni vrtnarjenje pomeni vse. In zato tako rada predajam naprej tak pristop k vrtnarjenju, ker deluje. Tudi pri meni, ki sem zelo zaposlena in ne utegnem vsak dan brkljati po vrtu, deluje. Res je, včasih se posvetim vrtnarjenju tudi samo enkrat na treden. Še posebej v spomladanski sezoni, ko me potrebujejo moje stranke, ko so obveznosti s članki in predavanji na prvem mestu.

Tudi setveni koledar naj ne bo prisila

Ko pa sem z njimi, je to en sam užitek. Sprostitev, meditacija, kisikova kopel, vitamin D, rahla telovadba ... uf, koliko denarja bi porabila, če bi vse te storitve plačala. Tukaj pa si poleg tega še pridelam svojo, res s hranilnimi snovmi bogato hrano. Le nečesa sem se morala naučiti. Ker sem v svoj način vrtnarjenja vnesla tudi nekaj biodinamičnih pristopov, kot je upoštevanje luninega setvenega koledarja, sem na začetku naredila nekaj napak. Tako striktno sem se držala koledarja, da sem včasih dirjala kot zastavo na vrt, da sem ulovila zadnje minute dneva primernega za list, z ihto pripravljala gredice, sejala seme ... In prišel trenutek, ko sem si rekla: »Sedaj je pa dovolj! Če imajo luna in planeti tak močan vpliv na naše rastline, jih ima verjetno tudi moje počutje.« Tudi zimska solata je bila pretekli teden posajena ob nepravem dnevu, saj sem jo sadila, ko sem našla trenutek prostega časa.

Zato nič hudega, če je tudi kompostnik še prazen in če ni še tiste grdice, ki si je tako želim. Jesen je še dolga, čas se bo našel tudi za to. Če pa ne, pa me čaka delo spomladi. In z užitkom se ga bom lotila.