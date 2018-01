﻿ Zakaj morate med vrtnarjenjem nositi rokavice?

Tetanus

Najbolj znana okužba, ki smo ji izpostavljeni med delom na vrtu in s prstjo je tetanus. Okužimo se lahko prek ran in prask, izpostavljeni pa smo ji tudi, če se poškodujemo s kakšnim vrtnim orodjem. Najbolj učinkovita zaščita proti tetanusu je cepljenje, vendar pa se mnogim praskam in odrgninam lahko izognemo že, če kupimo kakovostne vrtne rokavice.



Sepsa



Če na vrtu uporabljamo gnoj, potem so v naši bližini bakterije E.coli, salmonela, Campylobacter jejuni (povzročiteljica kampilobakterioze) in listerije. Če se z njimi okužimo, lahko povzročijo sepso.



Leta 2016 so britanski mediji pisali o smrti 43-letne matere in odvetnice, ki je umrla pet dni po tem, ko si je na vrtu opraskala roko in rane ni ustrezno oskrbela.



Legioneloza



Bakterija Legionella pneumophila se običajno nahaja v prezračevalnih sistemih v stavbah, a jo je moč najti tudi v prsti in kompostu. Leta 2016 so na Novi Zelandiji potrdili 29 primerov legioneloze, med drugim so pri nekem moškem ugotovili, da se je okužil med presajanjem okrasnih rož.



Ker omenjeno bakterijo ponavadi vdihnemo, vsem ki uporabljajo zemljo za rože, svetujejo, naj uporabljajo zaščitne maske.



Bolezen rožnih vrtov



V vrtu smo izpostavljeni tudi številnim glivičnim okužbam. V prsti vrtnic živi gliva sporothrix, ki povzroča sporotrihozo ali bolezen rožnih vrtov. Sprva manjša bula na koži začne rasti in se lahko spremeni v odprto bolečo rano.



Glivi Aspergillus fumigatus in Cryptococcus neoformans lahko pri ljudeh z oslabljenim imunskim sistemom povzročita dihalne težave.



Žuželke



Mark Blashkovich opozarja še na pajke, kače in druge žuželke, ki vam delajo družbo na vrtu. Zaščititi se je treba z rokavicami, primerno obutvijo in oblačili ter tudi sončno kremo. Če pa se na vrtu vseeno poškodujete, nikar ne odlašajte z obiskom zdravnika.