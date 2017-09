Priporočila za lastnike individualnih kotlov

Zalogovnik toplote: Če kotlu na polena dodamo dovolj velik zalogovnik toplote, bo lahko deloval v optimalni delovni točki, izkoristek bo večji, emisije škodljivih snovi v zrak pa manjše. Pri takšnem načinu delovanja, običajno pri nazivni moči kotla, je razmernik zraka in goriva optimalen. Pri kotlih brez zalogovnika lastniki individualnih kurišč namreč uravnavajo moč tako, da zmanjšujejo dotok zraka v kurišče. Nepopolno zgorevanje povzroča povečano tvorbo monoksidov in smole, ki se nalaga v notranjosti peči, obloga pa še poslabša izkoristek zgorevanja. Smolnati delci oblagajo tudi dimnik in izhajajo v okolje v obliki trdnih delcev.

Redno čiščenje kurišča: Redno čistimo obloge v kurišču, saj poslabšajo izkoristek kotla. Pri ustrezno suhih polenih je čiščenje potrebno vsakih nekaj let, pri slabih in vlažnih drveh pogosteje. Čiščenje kotla zaupamo strokovnjaku.

Suha drva: Praviloma naj bi les za kurjavo odležal vsaj leto dni, da se dovolj osuši. Slabše gorijo predebela polena. Ne kurimo z barvili in topili prepojenega lesa.

