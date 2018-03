Natečaj, ki smo ga poimenovali Iz starega novo, bo imel poudarek na fotografijah vaših izdelkov in opisu postopka. Prispele prijave bomo objavili na naši spletni strani, o poteku natečaja pa bomo seveda poročali tudi v tiskanih izdajah Delaindom. Najprej bomo prijave zbirali, v dveh krogih glasovanja pa bomo izbrali pet najboljših in jih nagradili. Nagrade smo namenili tudi glasovalcem.

Kako lahko sodelujete v natečaju?

Puščamo vam odprte možnosti, predstavite nam lahko delo svojih rok po lastni izbiri, rdeča nit pa naj bo kos opreme ali pripomoček, ki ga uporabljate v svojem domu ali na vrtu. Kdor želi sodelovati, nam mora poslati tri do pet fotografij predmeta (od tega eno v »začetni« različici, na eni mora biti končni rezultat, ena pa ga mora prikazovati med postopkom predelave). Fotografije mora spremljati krajše besedilo s povzetkom izkušenj, opisom postopka prenove ter navedbo uporabljenih materialov in orodij. Dolgo naj bo od dva do tri odstavke in ne daljše od 1000 znakov v računalniškem urejevalniku besedil. Pri pisanju imejte v mislih, da bo v pomoč bralcem, ki iščejo domiselne rešitve za prenovo starega kosa opreme.

NAGRADE

Tistega, ki bo drugim najbolje predstavil svoje izkušnje s prenovo ali recikliranjem opreme za dom, bomo nagradili s 150 evri, drugouvrščeni bo prejel 100 evrov, tretjeuvrščeni 50 evrov, četrto- in petouvrščeni pa tolažilno nagrado.

Po koncu drugega kroga bomo izžrebali tudi pet udeležencev glasovanja, ki bodo prejeli po 20 evrov.

Če želite sodelovati z več predmeti, bo za vsakega potrebna posebna prijava.

Predpisana velikost posamične fotografije je 1 MB, fotografije naj bodo v JPG-formatu. Besedilo in fotografije lahko preko spodnjega obrazca na spletno stran med 28. marcem in 10. aprilom vnesete sami, za tiste, ki jih boste poslali bodisi po elektronski pošti na naslov deloindom@delo.si ali po navadni pošti na Deloindom, Dunajska 5, 1509 Ljubljana (obakrat s pripisom Iz starega novo), pa bomo to naredili v uredništvu.

Prvi krog glasovanja bo potekal na spletu od 11. do 18. aprila, v njem boste glasovalci izbrali tri finaliste, ki se bodo uvrstili drugi krog, še dva pa bo izbrala strokovna komisija, sestavljena iz dveh članov uredništva in strokovnjaka s tehnično-likovnega področja. Drugi, finalni krog izbora bo potekal med 25. aprilom in 2. majem. Tokrat boste lahko glasovali tako obiskovalci naše spletne strani kot tisti, ki boste izpolnili glasovnico, objavljeno v prilogi Deloindom ter časnikih Delo in Slovenske novice.