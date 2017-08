Alergija na pršice: najprej se je treba znebiti lovilcev prahu

Za razvoj pršic je najbolj ugodna temperatura okoli 22 oziroma 23 stopinj Celzija in od 70- do 90-odstotna vlaga. Pršice se hranijo z odpadki kože, živil in s plesnimi. V stanovanju se nahajajo v vseh materialih, največ pa jih je v vzmetnicah, blazinah, preprogah in oblazinjenjem pohištvu.

Prva je spalnica

Iz spalnice moramo odstraniti vse »lovilce prahu«, kot so preproge, zavese, ki jih ni mogoče prati, oblazinjeno pohištvo, odprte regale in plišaste igrače. Odstranimo tudi sobne rastline, teh naj bo čim manj tudi v dnevni sobi. Pohištvo obrišemo z mokro krpo in tla posesamo s sesalnikom z visoko učinkovitim filtrom za majhne delce (HEPA filter). Tla pomijemo z mokro krpo in ne uporabljamo parnih čistilcev, ki sicer v določeni meri odstranjujejo pršice, a hkrati dvigajo vlažnost zraka v prostoru.

Posteljnino operemo na 60 stopinjah Celzija, če je mogoče na tako visoki temperaturi operemo tudi zavese in plišaste igrače. Igrače lahko za nekaj časa damo v zamrzovalnik in nato operemo v hladni vodi.

Spalnico večkrat na dan prezračimo, sicer pa naj bo suha (manj kot 50-odstotna vlažnost zraka) in hladna. Če opazimo zarošena okna, potem je to znak, da imamo v prostoru previsoko vlažnost. Vlažilci zraka v spalnici niso dobrodošli, prav tako se v tem prostoru ne češemo in ne preoblačimo.

Oblačila naj bodo zaprta v omari. Sedežna garnitura v dnevni sobi (ali spalnici oziroma otroški sobi) naj bo usnjena ali pa iz umetnega usnja. Odsvetovana je tudi uporaba nadstropnih postelj (pogradov), saj tisti, ki spi na spodnji postelji, vdihava prah z zgornje.

Domače živali (pernate ali tiste s kožuhom) so odsvetovane v primeru alergije na pršice. Enako je s kajenjem, saj kadilska okvara sluznice odpira pot alergenom.

Kako na dopust?

Najbolj primerni so počitniški kraji nad 1200 metri nadmorske višine, saj tam prevladuje hladna in suha klima, zato je pršic izredno malo. Če se odpravljamo v kraje blizu morja, pa je pri uporabi tujih postelj dobro nekaj previdnosti. S seboj vzemimo svojo posteljnino, odeje in vzglavnike.