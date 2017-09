Nasveti ob selitvi v majhno stanovanje

1. Razmišljajte o dvojni vlogi

V manjšem stanovanju so določene sobe lahko namenjene več opravilom. Če nimate dovolj prostora za jedilni kot in pisarno, potem je najbolje oboje združiti. Pri tem izberite materiale, ki so trpežni in jih je enostavno očistiti. Tako vas ne bo skrbelo, da bi z madeži, ki vam jih ne bi v celoti uspelo odstraniti s površin, umazali svoje službene dokumente. Prav tako pa vroč računalnik ne bo povzročal luščenja barve ali poškodb materiala.

2. Manj je več

Pozabite na prepričanje, da je majhne prostore boljše napolniti z manjšimi kosi pohištva. Strokovnjaki, ki se ukvarjajo z opremljanjem domov, svetujejo, da je prostore bolje opremiti z manj kosi pohištva, vendar večjimi. S tem ustvarite optično prevaro, saj prostor zaradi velikega kavča, jedilne mize ali postelje deluje večji.

3. Naredite vtis

Ko prenavljate in opremljate kopalnico, razmislite o barvi zidu. Če želite naredite še večji vtis, pa poglejte prek barve in izberite nenavadne vzorce ali nenavadno teksturo. Dodajte velika ogledala, ki bodo optično povečala vašo kopalnico in vanjo spustila več svetlobe. Izberite visečo straniščno školjko in umivalnik, za piko na i pa se odločite še za odprto prho.

4. S seboj vzemite le tisto, kar »ljubite«

Ko se selite, vzemite s seboj samo tiste stvari, ki so vam res všeč. Selitev v manjše stanovanje, kamor ne boste uspeli spraviti vseh svojih stvari (sploh, če ste prej živeli v večjem stanovanju), kleti, garaže ali skladišča pa ne boste najeli, je odlična priložnost, da se vprašate: »Ali to res potrebujem? Ali mi je to res všeč?« Ko boste imeli okoli sebe samo stvari, ki so vam ljube in vas osrečujejo, potem se vam bo še tako majhen dom zdel zelo udoben.

