Čiščenje hladilnika: vsaj štirikrat na leto

Najprej izklopimo hladilnik (najbolje je, da prekinemo dovod električne energije). Pred čiščenjem notranjosti je dobro pregledati, katerim živilom je že pretekel rok uporabe in jih je potrebno zavreči. Upoštevati je treba navodila, da embalaže v odpadke nikoli ne zavržemo skupaj s hrano, temveč jo spraznimo. Embalaža gre v zabojnike za odpadno embalažo, hrana pa v biološke odpadke.

Po pregledu hrane iz hladilnika odstranimo vse police, košare in predale. Notranjost poškropimo z mešanico alkoholnega kisa in tople vode. Police pomijemo s čistilom za posodo, pri tem pa moramo biti pozorni na temperaturo vode, če so police steklene. Da zaradi velike razlike v temperaturi ne bi popokale, police začnemo pomivati s hladno vodo in počasi dodajamo toplejšo. Pomijemo tudi predale, košare in posodo za jajca.

Prazno notranjost hladilnika obrišemo z gobico in suho krpo. Očistimo tudi odprtino za odtekanje vode. Police, košare, predale in posode v hladilnik zložimo šele, ko so povsem suhe. Zunanjost hladilnika obrišemo z mokro krpo, kondenzator na zadnjem zunanjem delu hladilnika pa dvakrat letno z mehko nekovinsko ščetko ali s sesalnikom odstranimo prah.

Hrano v hladilnik zložimo, ko je čist. Nekateri svetujejo, da si označimo police, na katerih je določena vrsta živil, ali pa že pred čiščenjem fotografiramo postavitev, da po čiščenju ne pozabimo, kje smo imeli kakšna živila prej zložena. Pri tem je dobro upoštevati tudi navodila proizvajalca, kje v hladilniku je najprimernejše mesto za določeno hrano.

