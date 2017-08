Koliko predpražnikov potrebujemo?

Zunanji predpražniki

Predpražnik, ki bo stal pred vhodnimi vrati, naj bo izdelan iz trpežnih vodoodpornih materialov, poleg tega pa mora imeti bolj grobo površino, na kateri bomo s čevljev lahko odstranili čim več umazanije. Izberete lahko predpražnik, narejen iz tikovine, morske trave, kokosovih vlaken, aluminija in gume ter tudi leseno ogrodje s kratkimi plastičnimi ščetinami. Izogibajte se predpražnikom, ki so v celoti narejeni iz gume, saj ta na mrazu lahko zelo hitro razpoka.

Pri izbiri predpražnika je treba razmišljati tudi o čiščenju. Če ima predpražnik večje luknje, potem umazanijo, ki ostane na tleh, preprosto pometemo, drugo očistimo z močnejšim curkom vode.

Predpražnik je poleg vrat druga stvar, ki jo opazijo gosti, zato naj odraža duh vašega doma ali pa izraža dobrodošlico.

Naloga notranjih predpražnikov je, da vpijejo čim več vlage, ki se nabere na čevljih. Najbolj uporabni so, ko zunaj dežuje, pozimi. Najboljši materiali za notranje predpražnike so sisal, juta in tkanine. Na spodnji strani naj bo guma, da se ne bo premaknil ravno, ko boste stopili nanj.

Notranji predpražniki naj bodo takšni, da jih lahko perete v pralnem stroju. Samo čist predpražnik bo učinkovito zaustavil umazanijo že pri vratih.

Izbira notranjih predpražnikov z različnimi motivi je velika, ponujajo pa jih skoraj vsi večji nakupovalni centri.

Predpražniki za teraso

Če imate iz stanovanja izhod na teraso ali vrt, svetovalci za ohranjanje čistoče svetujejo, da pred balkonska vrata postavite večje predpražnike, narejene iz kokosovih vlaken. Zaradi pogostejše uporabe je dobro, da imate na voljo večjo površino za brisanje nog. Na notranjo stran vrat ne pozabite postaviti predpražnika, ki bo vpil vlago.