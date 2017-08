Trendovska osvežitev notranje opreme

Zelena

Svetlo, temno in smaragdno zelena barva se pojavljajo v vseh nasvetih, kako svoj dom narediti čim bolj moderen. Zelena je barva, ki jo povezujemo s svežino. Nove barve je lahko stena v dnevni sobi ali pa kavč. Tudi zelene blazine lahko predstavljajo nekaj osvežujočega.

Metulji

Motiv metuljev je z oblačil priletel v domove. Stenske nalepke ali tapete z motivom metuljev na krasijo samo otroških sob, temveč vstopajo v spalnice, kopalnice in ustvarjalne pisarne. Prostore naj bi navdali z milino in optimizmom.

Vzorci različnih barv in oblik

Če je včasih veljajo, da se morajo vzorci in barve ujemati, je zdaj moderno, če so si v nasprotju. Prepričanje »manj je več« ne velja, ko želite s posteljnino različnih barv in vzorcev ali blazinami urediti dom. Vse bolj priljubljene postajajo tudi nalepke za ploščice, ki tla ali stene spremenijo v mavrično pot.

Lažni videz

Zakaj bi kupovali marmorne plošče, če lahko kupite tapeto in jo nalepite na steno. Tudi draga lesena tla lahko zamenjate s ploščicami, ki imajo videz lesa. Stare ploščice lahko prelepite z raznobarvnimi nalepkami in popolnoma spremenite njihov videz. V vazo na mizi postavite umetne rože, ki nikoli ne bodo izgubile svojega »svežega videza«.

Temno modra je nova črna

Če želite osvežiti svoje kuhinjske omarice, je temno morda prava barva za vas. Združuje tako moderno kot tradicionalno, kombiniramo pa jo lahko skoraj z vsemi barvami. Temno modra barva v prostor vnaša skrivnostnost in ga optično ne zmanjša (kot to naredi črna).

Udobje

Trend prihaja s severa Evrope, kjer dolge in temne zime preživijo ob soju luči, pokriti s pletenimi odejami. Pohištvo, kjer preživite največ časa, mora biti na videz in tudi po preizkusu čim bolj udobno. Velike blazine, mehke odeje, svečniki in tople luči.

Obešalke

Včasih je dovolj že, če na steno pritrdite polico in nanjo postavite lončke z obešalkami, pa boste v stiku s trendi. Med spletnimi uporabniki je trenutno izredno priljubljen zlati potos.

Baker

Bakreni izdelki so prava izbira za letošnje leto. Bakreni lončki za rastline, svečniki, stoli, lestenci …

Kot na kmetiji

Okrasitev doma, ki spominja na kmetijo, je postalo priljubljeno zaradi Chipa in Joanne Gaines v televizijski oddaji Fixer Upper. Lesena in postarana klop, nekaj buč v pleteni košari, pletena ali lesena skrinja, rustikalni leseni stenski okrasi in sveča v kozarcu za vlaganje kumaric pa bo vaša veža zasijala v novi luči.

Stene obdane s pluto

Pluta ni le lepa na pogled, temveč je tudi učinkovita kot zvočna izolacija in puščanju kratkih sporočil, ki jih na steno lahko pripnemo z žebljičkom.

Leseni napisi

Leseni napisi v kuhinji, spalnici, dnevni sobi in otroških sobah lahko zamenjajo slike in fotografije.