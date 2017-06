Zvezdniki z lastno linijo izdelkov za dom

Med zvezdniki, ki so svojo strast do notranjega oblikovanja spremenili v dobičkonosen posel, revija People izpostavlja Reese Witherspoon, Drew Barrymore in Evo Longorio.

Oskarjevka Reese Witherspoon je leta 2015 ustanovila lastno blagovno znamko Draper James, ki poleg dizajnerskih oblek in modnih dodatkov ponuja tudi dodatke za dom, kot so jedilni pribor, okrasne blazine, odeje in sveče.

Foto: Draper James

Zvezdnica serije Razočarane gospodinje Eva Longoria zase pravi, da je obsedena z vsem, kar je povezano z domom. Svojo pot na področju snovanja izdelkov za dom je začela z lastno linijo posteljnega tekstila v sodelovanju s podjetjem JCPenney, ki je vključevala tudi ujemajoče se zavese in okrasne blazine. Linija je bila tako uspešna, da jo je igralka kasneje razširila še na izdelke za kopalnice.

Foto: Casey Rodgers/Invision for JCPenney/AP

Da ima smisel za interier in oblikovanje je dokazala tudi igralka Drew Barrymore, ki je v sodelovanju s podjetjem Shutterfly, katero ponuja personalizirane izdelke, zasnovala linijo posteljnin, blazin, pršnih zaves in drugih izdelkov za dom. Izdelke, ki poosebljajo igralkin boemski stil, zaznamujejo geometrijski vzorci, mehki odtenki in pridih zlata.

Foto: Dimitrios Kambouris/Getty Images

Za pravo zasvojenko z dekorjem za dom velja tudi TV voditeljica in stand up komedijantka Ellen DeGeneres. Slovi tudi po tem, da je v zadnjih dvajsetih letih kupila več kot ducat hiš, jih povsem na novo preuredila in skoraj vse tudi prodala. Priljubljena zvezdnica je pod blagovno znamko ED Ellen DeGeneres to pomlad lansirala kar tri kolekcije izdelkov - zadnja denimo vključuje pohištvo, preproge in posodo.

Foto: Thomasville ED Ellen Degeneres

Oblikovalsko žilico pa premorejo tudi nekateri estradniki moškega spola. Med njimi velja izpostaviti modnega fotografa Nigela Barkerja, širši javnosti poznan predvsem iz resničnostnega šova America’s Next Top Model. Kot pravi, je vedno oboževal pohištvo. Dokaz za to je njegovo uspešno sodelovanje z ameriškim pohištvenim velikanom Art Van Furniture. Skupaj so zasnovali linijo pohištva, ki združuje avtorjevo angleško dediščino in vtise s potovanj.

