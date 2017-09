Tapete: Džungla na steni

Tapete so v zadnjih letih znova dobile svoje mesto v notranjem oblikovanju. Nekoč preproste papirnate tapete z enobarvnim potiskom zdaj sledijo smernicam v notranjem oblikovanju, tako pri barvah kot vzorcih. Če so bile nekoč vanje odete vse stene, so zdaj bolj poudarek in dekoracija prostora. Nove tehnologije omogočajo bolj osebni pristop, saj je mogoče natisniti katerikoli motiv, ki si ga izberemo. Zanimive so tudi zaradi novih obdelav in tekstur, saj na otip lahko delujejo kot tkanina ali žametna stenska obloga.

Sodobne tapete se od nekdanjih razlikujejo po sestavi materiala. Nekoč so bile narejene na papirnati osnovi. Slabosti tega so se običajno pokazale šele pri odstranjevanju, sodobni materiali pa omogočajo tako preprostejše polaganje kot odstranjevanje.

Vsaka nova sezona prinese nekaj novih domiselnih kolekcij. Na njih so vse mogoče barve in vzorci, od modernih, klasičnih do retro in abstraktnih. Pomemben napredek je prinesel digitalni tisk, ki je omogočil izdelavo po naročilu potiskanih tapet, precej drugačnih od fototapet, kot smo jih poznali. Vzorci so običajno prilagojeni različnim slogom opreme, saj proizvajalci ponujajo različne kolekcije. Na njih se pojavljajo cvetje, črte, pike, motivi iz narave in pisani geometrijski liki. Letos so med najbolj trendovskimi prav bujni motivi iz narave, za katere pravijo, da bodo nadomestili cvetlične vzorce, ki so vsako sezono nepogrešljivi v pomladno-poletnih kolekcijah tkanin za dom. Odtisi zelenih rastlin na tapetah (in tudi tkaninah za dom) se zlasti podajo k trendu, v katerem prevladujejo zeleni odtenki. Zelena je namreč letošnja barva leta. To vsako leto izberejo v družbi Pantone in potem narekuje smernice v notranjem oblikovanju in modi. Eksotični ptiči, palmovi listi, praprot, listi monstere in še kaj se lahko znajde na tapetah, seveda, če želite slediti trendom. Na njih pa ne manjkajo niti potiski priljubljenih flamingov.

Pravzaprav smo na tapetah v zadnjih letih videli že marsikaj, od kristalov, bleščic do zakovic, prav tako je lahko zelo različna površinska obdelava, kar ustvarja različne svetlobne učinke. Poleg prej omenjenih bujnih in kričečih potiskov se med tapetami v ospredju tudi bolj umirjeni zemeljski, pastelni in sivi odtenki, vzorci pa pogosto posnemajo videz naravnih materialov, na primer obrabljenih lesenih deščic, kamnitega zidu, betonskih tal ali stare opeke.

Na katero steno umestiti tapeto?

Nekoč so tapete polagali na vse stene, zdaj se je ta pristop spremenil. Tapeta je v prostoru zgolj za poudarek, torej običajno le na eni steni. Tako je ena od možnosti, da jo izberete za steno, ki se nahaja za vzglavjem postelje v spalnici, ali pa za steno, ki jo želite izpostaviti v bivalnem prostoru. S takšno vpadljivo tapeto lahko popestrite tudi temačno steno v predsobi ali na hodniku. Možnosti je nešteto, le premisliti je treba pri izbiri, da se vam ne bo zgodilo, da bi postal močan vzorec moteč.

Pri tapetah je podobno kot pri tkaninah: za vsak okus se nekaj najde. Ponudba se je v zadnjih letih zelo razširila. Na voljo so tako nežne, ki bodo steno le malo poudarile, vpadljivejše s pisanimi vzorci in takšne, ki posnemajo naravne materiale.