Preobleka iz odsluženih džins hlač

Med brskanjem po spletu boste naleteli na številne kose, ki so jih uporabniki z malo spretnosti sami naredili. Idej, za kaj vse se da uporabiti stare džins hlače, je nešteto, med njimi tudi mnogo izvirnih. Oblikovanja iz džinsa pa je izziv tudi mnogim oblikovalcem, ki bi radi naredili nekaj izvirnega ali pa se zavedajo pomena recikliranja in ponovne uporabe. Tako marsikateri med njimi za oblazinjenje počivalnikov, kavčev, stolov in okrasnih blazin uporablja odslužene kavbojke. Nekateri celo vabijo potencialne kupce, da jim podarijo odslužene džins hlače namesto, da bi jih vrgli v smeti, v zameno pa dobijo deset odstotkov popusta pri nakupu. Prav tekstilni odpadki naj bi bili med najhitreje rastočimi gospodinjskimi odpadki. Zdi se da so ti pohištveni kosi za ljubitelje, med tem ko so hlače nepogrešljiv kos v vsaki garderobi. Poznate zgodovino teh večnih hlač?

Patent za prve hlače iz modrega džinsa sta leta 1873 dobila lastnik trgovine z mešanim blagom Levi Strauss in krojač Jacob Davis. A hlače iz robustnega bombažnega platna so pravzaprav nekaj stoletij prej poznali že v italijanski Genovi. Nosili so jih tamkajšnji pomorščaki, ki so pri svojem delu potrebovali hlače, ki jih je bilo mogoče nositi suhe ali mokre in katerih hlačnice je bilo mogoče preprosto zavihati med čiščenjem palube. Pomorščaki iz Genove so bili znani kot »Genes«, zato se je hlač, ki so jih nosili, prijelo ime džins. Material zanje pa so izdelovali v francoskem kraju Nimes, zato so mu rekli denim, »de Nimes« (iz Nimesa).

Prvotne kavbojke, ki so bile zasnovane kot delovno oblačilo, so zaslovele v tridesetih letih, ko so v Holywoodu snemali vesterne, v katerih so bili kavboji oblečeni prav v hlače iz džinsa. Po drugi svetovni vojni so si utrle pot v modni svet, ker so jih nosile filmske zvezde, tako na platnu kot zasebno. Na priljubljene leviske so prisegali tako Marilyn Monroe, Elvis Presley kot James Dean in Marlon Brando. Pozneje so se v nekoč uporniškem oblačilu pojavljali člani skupine Abba, Madonna, Michael Jackson, lady Diana, zdaj pa ga skoraj ni zvezdnika ali zvezdnice, ki si ne bi nadela katere od različic kavbojk. Še vedno pa velja model Levi's 501 za najbolj znanega in najbolj nošenega na svetu.