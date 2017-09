FridgeCam - kamera, ki navaden hladilnik spremeni v pametnega

Britansko podjetje Smarter je razvilo FridgeCam , ki vsak navadni hladilnik spremeni v pametnega. Po namestitvi kamere in aplikacije na pametnem telefonu (deluje tako na napravah z operacijskim sistemo iOS kot Android), bo vsak uporabnik lahko pogledal v svoj hladilnik, kadarkoli in kjerkoli bo hotel. Kamero je mogoče nastaviti, da na telefon pošlje opozorilo, kadarkoli se uporabnik nahaja v bližini trgovine, in ga opomni, da mu v hladilniku zmanjkuje določenih živil. Prav tako je možno urediti, da kamera sama sestavi nakupovalni seznam.

Poleg tega, da uporabnik lahko svoj hladilnik opazuje z lastnimi očmi (in porabi manj energije, ker ne odpira vrat svojega hladilnika), kamera spremlja datume uporabe in opozarja, da je določena živila potrebno pojesti v kratkem času. Posebna lastnost aplikacije pa so tudi recepti, ki so izbrani glede na sestavine, ki jih že imate doma.

Ker imajo nekatera živila rok uporabe natisnjen na dnu embalaže, včasih pa spremljanje datumov onemogočajo tudi police in večje število živil v hladilniku, lahko uporabnik določene izdelke vnese sam ali pa jih skenira. Kljub temu, vztrajajo pri Smarterju, je nakup pametne kamere veliko cenejši kot nakup pametnega hladilnika. »Napravo pošiljamo tudi v Slovenijo. Naročiti se jo da prek naše spletne strani,« so nam potrdili pri britanskem podjetju.

