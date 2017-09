VIDEO: Iz pisarne je nastal simpatičen loft

Odprt mansardni prostor, ki so ga nekoč uporabljali za pisarne, so arhitekti želeli spremeniti v svetel in zračen dom. Zato je bil pravi izziv, kako ga preobraziti v prijetno in zanimivo domovanje, ki bo zadostilo potrebam bivanja v Londonu. Izhodišče je bilo na videz povečati prostor, hkrati pa ga funkcionalno zasnovati in v njem urediti vse kotičke: kuhinjo z jedilnico, dnevno sobo, delovni kotiček, shranjevalni prostor, kopalnico in seveda spalnico.

Arhitekti so rešitev poiskali v funkcionalnem kubusu, prav tako so izkoristili višino prostora, ta je namreč visok štiri metre in pol. Kubus je na eni strani naslonjen na steno, a ne sega do poševnega stropa. Na vrhu kubusa je nastal prostor za posteljo, spodaj pa je v kubusu urejena kopalnica, ki je edini prostor zaprt z vrati. Hkrati kubus razmejuje loft, tako da je na eni strani kuhinja z jedilno mizo, na drugi pa sedežna garnitura.

Pomembno vlogo v zasnovi prostora ima tudi večnamenska knjižna omara z odprtimi policami. Ta je narejena po meri, saj sega od tal do poševne strehe in obliva prej omenjeni kubus. Tako je ob sedežni garnituri namenjena knjigam, okrasnim predmetom, na drugi strani, kjer je kuhinja, pa kuhinjskim omaricam, zato je na tem delu tudi nekaj zaprtih polic. Ker omara sega vse do poševne strehe, ima svojo funkcijo tudi ob postelji. Tam so umestili televizor, pa tudi knjige in druge reči, namenjene spalnici. In še eno pomembno vlogo opravlja omenjena večnamenska odprta omara – vlogo stopnic na podest kubusa, kjer je postelja oz. spalnica.

Interier je zasnovan dokaj nevtralno: lesena talna obloga, belo pohištvo, siva sedežna garnitura in prav tako lesena jedilna miza. Nekaj barve in kontrastov vnašajo različni stoli ob jedilni mizi. Gre za klasike oblikovanja, in sicer stol Panton oblikovalca Vernerja Pantona iz leta 1967 ter dva prav tako kultna plastična stola, ki sta jih oblikovala Charles in Ray Eames. Sicer pa si je lastnik želel, kot pravijo arhitekti, nevtralni okvir, v katerega bo lahko umestil svojo zbirko knjig, umetniških slik in drugih predmetov. Prav te loftu dajejo unikaten pečat.