Stanovanje, v katerem je živela Coco Chanel

Stanovanje zaseda dve nadstropji, prvo prestižnejše meri 340 kvadratnih metrov, mezanin, ki pa je bil namenjen gospodinjskem osebju, pa 170 kvadratnih metrov. Prvo nadstropje stanovanja ima kar štiri ogromne sprejemnice, ki si sledijo druga za drugo s hodnika, oblečenega v ogledala. Hodnik poleg ogledal zaznamujejo tudi lepo ohranjene freske na stropu, ki jih je v tridesetih letih prejšnjega stoletja naslikal španski umetnik Jose-Maria Sert. Zanimivo je, da je v tem nadstropju le ena spalnica, a več garderobnih sob in ogromna kuhinja, ki jo je uporabljalo osebje.

Dansko podjetje &tradition so povabili k sodelovanju, da na novo opremi in osveži sobo, ki jo je uporabljala slavna Coco Chanel. Soba je že nekajkrat spremenila namembnost, saj je bila sprva v njej urejena jedilnica s skritim prehodom v kuhinjo, nato salon oz. dnevna soba s kaminom. Gre za prijeten prostor s posredno naravno svetlobo in lepo ohranjenim starinskim lesenim opažem.

Navdih za izbor pohištva je bilo stanovanje in njegova zgodovina, je povedala danska oblikovalka Signe Hytte iz podjetja &tradition, ki je omenjeno sobo tudi opremila. "Ko vstopite v stanovanje Coco Chanel, imate občutek veličastnosti in sijaja," pravi Hytte. "Zelo pomembno se mi je zdelo, da pohištvo, ki smo ga izbrali, ustreza impresivni zapuščini." Oblikovalka je izbrala klasične kose pohištva, ki sodijo med ikone oblikovanja, kot je na primer zofa Mayor oblikovalca Arneja Jacobsena. Te ne zaznamuje le brezčasnost, ampak tudi kakovost materialov in močne barve. Dopolnjujejo jih sodobni kosi pohištva, kot je klubska miza španskega oblikovalca Jaimeja Hayona. Vse skupaj pa ustvarja razkošen, igriv in hkrati brezčasen interier ter prijetno vzdušje.