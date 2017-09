Mansarda s pogledom na gorovje Južne Tirolske

Le 45 kvadratnih metrov veliko mansardno stanovanje se nahaja na vrhu hiše v italijanskem kraju Vipiteno na Južnem Tirolskem. Arhitekti iz italijanskega biroja Jab Studio so pri prenovi sodelovali z lokalnimi obrtniki, saj so v prostore želeli vnesti pristne materiale. Zato ima v prenovljeni mansardi glavno vlogo les. V prostore so ga vključili na različne načine in z različnimi končnimi obdelavami, tako da je dobil sodobnejši pridih.

Polovica mansardnega stanovanja ima dvojno višino, in sicer se odpira do slemena strehe, kjer strešna okna ponujajo lep razgled na bližnje hribe. V ta del je umeščena jedilnica, dnevni prostor in kopalnica. Dnevni prostor je mogoče od preostalega dela stanovanja ločiti z drsnimi vrati.

Nad kuhinjo je mezanin, kjer je urejena spalnica. Do nje vodi geometrično oblikovano stopnišče, ki je izdelano iz črno obarvane kovine in lesenih deščic. Garderobna omara, ki je prav tako na mezaninu, je skrita za vrati, ki so izdelane iz lesenih okvirjev in bele mreže, ki delno prepušča pogled v notranjost. Kopalnica je skrita za kuhinjo.

Prostore zaznamuje naraven les z vidnimi grčami tako po tleh, stropovih in stenah. Celo v kopalnici, natančneje na stropu kabine za prhanje, lahko opazimo naravne lesene deščice. Iz masivnega lesa je tudi jedilna miza, prav tako stoli in postelja. Svežino prostorom daje barva uporabljenega lesa, ki je zelo svetla, in črni kovinski detajli, na primer ograja in konstrukcija stopnišča, svetila, celo prha je v črni barvi.

Arhitekti so si zamislili dokaj izčiščen interier, v katerega so vnesli le nekaj umetniških del, ki niso obešene po stenah, ampak prislonjene ob stene.

