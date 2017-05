Hiša z drevesi

Urbanizacija je v vietnamska mesta prinesla velike spremembe, zlasti pomanjkanje zelenih površin. Nova urbana naselja tako zgubljajo povezavo z naravo. Hiša Binh v mestu Ho Chi Minh je eden izmed projektov v seriji "Hiše za drevesa", ki predstavlja prototip oblikovanja hiš, ki zagotavljajo zelene površine v gosto naseljenih soseskah. Vietnamski arhitekturni biro VTN architects jo je zasnoval za družino treh generacij. Zato je bila njihova naloga poleg umeščanja zelenih površin v notranjost in zunanjost hiše ustvariti prostore, ki bodo stanovalcem omogočili sobivanje in komunikacijo kljub generacijskim razlikam.

Prostori so nanizani vertikalno, ob njih pa so zelene površine. Te omogočajo naravno prezračevanje in hlajenje v vroči tropski klimi. Tako hiša ostaja dovolj hladna ne glede na zunanjo temperaturo, saj klimatske naprave vključijo le od redkih priložnostih.

Dnevna soba, jedilnica, spalnice in delovna soba se odpirajo proti notranjim vrtovom. Pravzaprav so skozi notranje zelene površine prehodi med temi prostori. Ločujejo jih le velike steklene stene in drsna vrata.

Servisni prostori, kot so kuhinja, kopalnica, stopnišče in hodniki, pa so obrnjeni na vzhod, da je v njim čim manjše pregrevanje.

Hiša ima tudi strešni vrt, v katerem so zasajena drevesa, ki nudijo senco, in na ta način znižujejo temperaturo v notranjosti. Na strešnem vrtu je dovolj prostora tudi za gojenje zelenjave, ki stanovalcem ponuja oskrbo z nekaterimi vrtninami. Kot pravijo arhitekti, je takšno vertikalno vrtnarjenje primerna rešitev za gosto naseljena mesta.

Za izgradnjo hiše so uporabili naravne in trajnostne materiale, kot so les, kamen in beton. "Namen arhitekture ni zgolj dobra kombinacija funkcionalnosti in estetike, ampak je tudi sredstvo za povezovanje med ljudmi in ljudi z naravo," še pravijo v arhitekturnem biroju VTN architects.