S kakovostno fasado do prihrankov in udobja

Ali ste vedeli, da največ energije v gospodinjstvu porabimo za ogrevanje? Energenti so ena od bistvenih postavk družinskega proračuna, zato je prav, da se zavedamo pomena varčevanja z njimi.

Pomen toplotne izolacije je neprecenljiv v času podnebnih sprememb, naraščajočih cen energije in omejenih virov energentov. Dejstvo je, da lahko s preprostimi ukrepi in s kakovostnim fasadnim sistemom dosežemo precejšnje prihranke.

Kako varčujemo doma?

Uporabljamo varčne žarnice, pralni in pomivalni stroj vključimo šele, ko sta polna. Z vodo varčujemo tako, da se raje odločimo za prhanje kot za kopanje ipd.

. Ogrevanje zajema največji delež celotne porabe energije. Prav tukaj je treba začeti zmanjševati izdatke. Pri tem je skrb zbujajoč zlasti podatek, da se kar 35 odstotkov toplotne energije izgubi skozi zunanje zidove.

Nižji stroški ogrevanja in hlajenja

Večina stanovanjskih hiš, zgrajenih pred letom 1990, je brez primerne toplotne izolacije. Slika spodaj prikazuje hišo s 150 m2 ogrevanih površin, pri čemer prostore ogrevamo na približno 20 °C in porabimo več kot 3000 litrov kurilnega olja v kurilni sezoni. Poenostavljen izračun pokaže, da porabi neizolirana hiša v kurilni sezoni za ogrevanje približno 3250 litrov kurilnega olja, izolirana pa le 1412 litrov. S pravilno izolacijo stavbe lahko stroške ogrevanja zmanjšamo tudi do 50 % in ustvarimo več prijetnega bivalnega okolja, saj so tudi notranje stene tople.

Kakovostno bivanje

Pomen notranje bivalne klime je premalokrat poudarjen dejavnik, kadar govorimo o fasadnih sistemih. Pravilno vgrajen fasadni sistem zagotavlja dobre bivalne razmere in pripomore k ustvarjanju idealnih razmer znotraj doma. Ne pozabite, v zaprtih prostorih preživimo tudi do 90 % časa (doma, na delu ali v šoli), zato so bivalne razmere znotraj zidov pomembne.

ODGOVOR: Ni res. Toplotna izolacija fasade ne zmanjšuje paroprepustnosti in ne povzroča zatohlosti zraka v bivalnih prostorih. Izmenjava zraka v bivalnih prostorih poteka izključno s prezračevanjem (kontrolirano z okni ali s prezračevalnim sistemom). V starejših objektih lahko nenadzirano prezračevanje poteka skozi razpoke in špranje, kar je izredno slabo z vidika izgube energije. Inovativna paroprepustna izolacija iz perforiranega stiropora (Baumit open) omogoča, da fasada diha. Preverite, kako deluje fasadni sistem Baumit open.

Dobro je vedeti, da ima tudi najpogosteje uporabljena toplotna izolacija (navaden stiropor) podobno paroprepustnost kot les. Še bolj kot navadni stiropor (EPS-F) pa so paroprepustne plošče iz mineralne volne. Obe vrsti izolacije sta sestavni del preverjenega fasadnega sistema Baumit Star.

Prednosti fasadnih sistemov:

■ nižji stroški ogrevanja/hlajenja ■ prenovljen videz stavbe

■ manj emisij CO2 ■ izboljšano bivalno udobje

■ dodatna zvočna izolacija ■ večja vrednost nepremičnine

Še več nasvetov in odgovorov na mnoga druga vprašanja lahko preberete na povezavi: http://www.baumit.si/upload/download/Baumit_Energija.pdf