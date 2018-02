﻿ Ptičje pogačice iz domače »peke«

Objavljeno: 14. 2. 2018 | Avtor: Katra Jezeršek | Foto: Shutterstock

V teh dneh je zima spet pokazala svojo moč. Zato je še posebej pomembno, da ne pozabimo na naše ptičje prijatelje, ki ob obilici snega zunaj težko najdejo hrano. Dobra izbira so ptičje pogače, ki jih lahko naredimo sami in jih obesimo na bližnje drevo. Stopimo maščobo, ki bo poskrbela, da semena ne bodo zamrznila kljub nizkim temperaturam. Uporabimo lahko denimo loj, kokosovo maščobo, arašidovo maslo brez soli in jih pomešajmo s semeni, oreščki in suhim sadjem, kot so sončnična in bučna semena, proso, orehova jedrca ali rozine. Mešanico nadevamo v model, pri čemer pa se lahko malce poigramo. Maso za ptičjo pogačo lahko nadevamo v modelčke za piškote in tako dobimo res zanimive oblike, takšni »piškoti« pa bodo ptičjim prijateljem zelo teknili.