Pomladni in poletni meseci so idealni za novo fasado

Dolga in hladna zima je za nami. Spomladi nastopi olajšanje, saj visokih računov za ogrevanje za nekaj mesecev ne bo več. Prijetni pomladni in poletni meseci, ko več časa preživimo zunaj, prinašajo tudi priložnost, da se lotimo zunanjosti bivalnih objektov,pa naj bo to urejanje okolice hiše, delo na vrtovih ali različna manjša in večja popravila in posegi na stavbah, v katerih živimo.

Dvomi pri izbiri fasadnega sistema

Pri izbiri fasadnega sistema se velikokrat srečujemo z vprašanji, kot so kolikšna bo investicija, kako obstojen je fasadni sistem, iz kakšnih materialov je narejen kakovosten fasadni sistem, kakšne barve naj bo naša nova fasada, se bo fasada hitro umazala oziroma obledela, ali lahko prihranim pri ogrevanju oziroma hlajenju.

Kakovosten fasadni sistem, v katerega oblečemo našo hišo, zagotavlja prijetno bivanje in zdravo bivalno klimo v objektu.

Vzdušje v objektu je odvisno tudi od lastnosti zraka – temperature, relativne vlage, hitrosti, s katero se giba zrak, površinske temperature sten in tal, dovoda svežega zraka in še drugih dejavnikov.

Najpomembnejša kriterija za udobno bivanje v hiši sta temperatura in vlažnost zraka. Strokovjaki priporočajo, da je idealna temperatura zraka med 19 in 22 stopinjami, zračna vlažnost pa med 40 in 60 odstotki.

Če je vlažnost prenizka, je bivanje v takšen objektu manj prijetno. Rade se pojavijo različne težave, kot so alergije, prehladi in občutek oteženega dihanja. Premalo vlage pomeni tudi, da izsušen zrak povzroča nastajanje prahu, ki draži dihalne organe.

Pomembna je tudi temperatura na površini sten; med steno in zrakom naj ne bi bilo več kot 2 stopinji temperaturne razlike.

Vse to omogoča fasadni sistem Baumit open

Baumit open združuje najboljše lastnosti fasadnih sistemov: optimalno paroprepustnost, visoko toplotno izolativnost in inovativen način vgradnje. Vsaka komponenta v sistemu je pomembna in vpliva na kakovost celotne fasade. Homogenost omogočajo vse komponente sistema, ki so prilagojene paroprepustnosti plošč. Poleg posebno prirejenega izolacijskega materiala je najpomembnejša komponenta lepilo s posebno delno prepustno zgradbo. Fasadni sistem Baumit open je primeren tako za novogradnje kot za toplotne prenove, priporočamo ga tudi pri izolaciji pasivnih in nizkoenergijskih hiš. Baumit open zagotavlja zdravo in prijetno bivalno okolje.

Zakaj je sistem Baumit open edinstven?

V povprečnem gospodinjstvu preide skozi zunanje stene dnevno do 10 litrov vode v obliki vodne pare. Fasadna plošča Baumit open ima veliko majhnih perforacij. Skozi te »luknjice« se zračna vlažnost prenaša navzven. Tako zasnovan »odprt« fasadni sistem zagotavlja optimalno bivalno udobje in ravno pravo raven relativne vlage v prostoru.

Je pomemben element fasadnega sistema, saj s pravilno izbiro barvnega odtenka zagotovimo unikatnost in estetski videz naše hiše. V skrbi, da bo naša fasada ostala dolgo časa lepa in čista, Baumit ponuja inovativen zaključni fasadni sloj Nanopor, izdelan na osnovi nanotehnologije in učinka fotokatalize. Patentirana tehnologija omogoča, da se fasada čisti sama in ostaja dolgo časa obstojna in lepa.

Kako do fasadnega sistema Baumit open?

O BAUMITU

Je mednarodno in večkrat nagrajeno podjetje z dolgoletno tradicijo, ki proizvaja gradbene materiale za vsak dom (fasade, ometi, malte, estrihi, sanacije, zunanja ureditev). Baumit je usmerjen v razvoj inovativnih proizvodov in rešitev, ki ključno doprinašajo h kakovostni gradnji in bivanju. Baumit se stalno povezuje s sorodnimi strokami, v sodelovanju z njimi išče integralne bivanjske rešitve. Eden od takšnih projektov je tudi Baumit Life Challenge, mednarodni bienalni arhitekturni natečaj, v okviru katerega iščejo najbolj inovativne arhitekturne rešitve in fasade. Na tem natečaju so se v letu 2016 odlično odrezali tudi slovenski arhitekti, saj sta se dva projekta uvrstila v finale, projekt avtorjev Multiplan arhitekti (stanovanjska soseska Zeleni gaj na Brdu) pa je zmagal v kategoriji večstanovanjskih zgradb.